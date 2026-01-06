El compromiso de Ayuso con Venezuela, antes incluso de ser presidenta: del apoyo a los exiliados a la caída del tirano

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado un apoyo y compromiso con la libertad en Venezuela constante y permanente desde que fue nombrada candidata a presidir la Comunidad de Madrid en enero de 2019.

Una muestra de ello es que ha liderado o participado en una veintena de actos y manifestaciones en apoyo a los venezolanos, contra el régimen de Nicolás Maduro y por la instauración de la democracia en este país. Pero no solo han sido actos y manifestaciones, su compromiso con Venezuela ha estado presente en muchos de los discursos, intervenciones y entrevistas que ha protagonizado en estos años, algo que ha intensificado desde la caída del tirano.

Apenas habían pasado 10 días desde que fue nombrada candidata a las elecciones autonómicas de 2019, Ayuso participó en una manifestación multitudinaria de venezolanos en la Puerta del Sol el 23 de enero de 2019. A lo largo de estos seis años y medio como presidenta regional, ha participado en media docena de manifestaciones por Venezuela, la gran mayoría en la Puerta del Sol, convertida en la plaza de la libertad de Venezuela en España.

Otro hito importante del papel de Díaz Ayuso en Venezuela fue la recepción en la Real Casa de Correos al presidente interino de Venezuela que visitó España en enero de 2020. Ante el ninguneo diplomático del Gobierno de Sánchez, siempre tibio ante el régimen dictatorial de Maduro, la presidenta de la Comunidad de Madrid organizó una gran recepción oficial en la sede de la Presidencia donde se concedió la medalla internacional a Juan Guaidó y la plaza se desbordó de personas que gritaban por la libertad en Venezuela y por la caída del dictador. Se convirtió en el gran evento oficial y popular de Guaidó en su visita a España como presidente interino de Venezuela y fue retransmitido por las televisiones de todo el mundo.

Otro de los momentos más singulares se produjo el 8 de marzo de 2024 cuando por sorpresa la presidenta madrileña concedió el premio por el día internacional de la Mujer a María Corina Machado por su trayectoria política, su valentía y coraje. La líder de la oposición venezolana apareció en el acto de la Puerta del Sol a través de una gran pantalla para agradecer este reconocimiento en un momento de máximo hostigamiento y persecución del régimen chavista a la líder opositora.

Este es el listado de los principales eventos organizados por la presidenta regional o en los que ha participado de manera activa a lo largo de estos años:

-23 de enero de 2019. Manifestación en la Puerta del Sol contra el régimen de Maduro.

30 de abril de 2019. Manifestación en la Puerta del Sol contra el régimen de Maduro.

25 de enero de 2020. Recepción en Sol al presidente Juan Guaidó

11 de noviembre de 2020. Recepción en Sol a Leopoldo López, que había llegado días antes a España tras huir de Venezuela.

12 de julio de 2021. Participa en la presentación del libro del ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en la Puerta del Sol.

8 de marzo de 2024. Entrega el premio del día de la Mujer de la Comunidad de Madrid en Sol a María Corina Machado. Lo recibe en persona su hija y María Corina entra por videollamada para agradecer el premio.

17 de agosto de 2024. Manifestación en Sol contra el régimen de Maduro.

28 de septiembre de 2024. Manifestación en Sol contra el régimen de Maduro.

21 de octubre de 2024. Inauguración de la exposición Bolivariano del fotógrafo Álvaro Ibarra en la Puerta del Sol donde se muestra el gran engaño de la revolución de Venezuela.

10 de septiembre de 2025. Recibe en Sol al comité por la libertad de los presos políticos en Venezuela que representa a miles de personas que están desaparecidas o presas y sufren torturas. A la recepción asiste también el presidente Edmundo González.