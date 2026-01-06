Madrid, capital musical en 2026 con Bad Bunny, Rosalía y La Oreja de Van Gogh

La capital de España afronta el año 2026 con una programación cultural envidiable que reafirma su posición como referente del ocio en Europa. Desde el arranque del año, la agenda se presenta frenética en el Movistar Arena, recinto que acogerá en enero a artistas como Abraham Mateo y Luz Casal, mientras que el rock de Sexy Zebras y el reguetón de Yandel ya han colgado el cartel de entradas agotadas para sus respectivas fechas.

La primavera traerá consigo grandes nombres de la escena global y nacional. Marzo contará con la actuación del colombiano Juanes y la majestuosidad sinfónica de Hans Zimmer. Abril, por su parte, se teñirá de acento catalán con el desembarco de Rosalía y Bad Gyal, cuyas actuaciones han generado una expectación masiva, agotando el papel casi de inmediato en la preventa.

La oferta se dispara con la llegada del buen tiempo. Mayo verá desfilar a leyendas vivas como Eric Clapton y a incombustibles del rock patrio como Fito & Fitipaldis. Sin embargo, el hito del año llegará de la mano de Bad Bunny, que tomará el Riyadh Air Metropolitano con una histórica serie de conciertos en junio, demostrando la capacidad de Madrid para albergar los mayores eventos del circuito mundial.

El verano no dará tregua a la actividad cultural. Mientras el festival Mad Cool atraerá a miles de visitantes a Villaverde con un cartel internacional, agosto cederá el protagonismo a la superestrella canadiense The Weeknd. La temporada estival se complementará con clásicos latinos como Chayanne, consolidando una oferta diversa para todos los públicos.

La recta final de 2026 devolverá el foco al talento español. El otoño e invierno estarán marcados por las múltiples fechas de Aitana y Morat, así como por la inagotable energía de Hombres G. El broche de oro lo pondrá La Oreja de Van Gogh a finales de diciembre, cerrando un año en el que Madrid habrá brillado con luz propia en el panorama musical.