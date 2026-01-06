Matute confirma el "importantísimo" descenso de la gripe pero pide no "bajar la guardia"

La incidencia de la gripe en la Comunidad de Madrid confirma su tendencia a la baja en este inicio de año. Sin embargo, desde el Ejecutivo autonómico han hecho un llamamiento a la prudencia ante las inminentes reuniones familiares por la festividad de Reyes.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha destacado durante una visita al Hospital 12 de Octubre que la tasa se sitúa ahora en 70 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 110 de la semana previa o los 270 registrados antes de Navidad.

Pese a la mejora de los datos, Matute ha lanzado un mensaje de precaución: "No tenemos que relajarnos porque todavía queda el Día de Reyes y nos vamos a encerrar en casas con familiares". La consejera insiste en que la prevención es fundamental.

El Gobierno regional mantiene la monitorización diaria de los datos epidemiológicos. La Consejería reitera que nunca hay que "bajar la guardia" en el control de cualquier infección, a pesar del "importantísimo" descenso experimentado desde mediados de diciembre.

En cuanto a las medidas de protección, se recomienda el uso de mascarillas en hospitales y centros de salud, así como en residencias de mayores, donde además se ha incrementado la limpieza para proteger a los más vulnerables.

El Ejecutivo madrileño también aconseja que las personas con síntomas respiratorios utilicen la mascarilla en el transporte público, centros comerciales o ante población de riesgo. Asimismo, recuerdan la importancia del lavado frecuente de manos.