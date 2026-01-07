Almeida iniciará las obras de 2.500 viviendas, 800 de ellas con un revolucionario sistema que permite acortar los plazos

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), iniciará las obras de 2.500 nuevas viviendas para alquiler asequible en 2026.

Así lo ha anunciado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien ha detallado que, en total, la empresa municipal pondrá en marcha 22 nuevas promociones ubicadas en los distritos de Barajas, Carabanchel, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Vicálvaro y Villa de Vallecas. De ellos, 1.600 pisos pertenecen a la primera fase del Plan Suma Vivienda de EMVS Madrid.

Almeida ha comenzado el curso político con la inauguración de una nueva promoción de viviendas municipales de alquiler asequible, acompañado por el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, y el concejal de Barajas, Juan Peña.

La promoción Iberia Loreto 1, ya finalizada y ubicada en el distrito de Barajas, ha contado con una inversión íntegramente municipal de cerca de 15 millones de euros (14.618.794 euros, incluido el valor del suelo) para la construcción de 52 viviendas (cuatro de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, 16 viviendas de dos dormitorios y 36 de tres), con 52 trasteros, 78 plazas de aparcamiento para coches y 52 para bicicletas.

Iberia Loreto 1 es la primera promoción de la empresa municipal construida con sistemas industrializados en madera, finalizada tan solo 17 meses después de que el alcalde colocara la primera piedra de este nuevo edificio público residencial.

Almeida ha anunciado que, tras el éxito de Iberia Loreto 1, la empresa municipal va a dar un salto decisivo impulsando la construcción de cerca de 800 nuevas viviendas desarrolladas con este sistema. Además, ha asegurado que Madrid seguirá avanzando en la construcción pública industrializada porque permite acortar plazos, reducir el impacto ambiental y ofrecer viviendas más eficientes y confortables a los madrileños.

En concreto, EMVS Madrid construirá en la capital más de 760 nuevas viviendas públicas industrializadas. Del total, 170 se levantarán en los distritos de Barajas, Moncloa-Aravaca y Villa de Vallecas y las 600 restantes, integradas en el Plan Suma Vivienda, se construirán, mediante fórmulas de colaboración público-privada, en el distrito de Vicálvaro, concretamente en Los Ahijones y Los Berrocales.

1.450 millones de inversión municipal en vivienda

Durante los mandatos de Almeida, el Ayuntamiento, a través de EMVS Madrid, ha finalizado e impulsado un total de 69 promociones de vivienda pública, que suman 9.290 viviendas, con una inversión global de 1.456 millones de euros. Desde 2019, el patrimonio de EMVS Madrid se ha incrementado en 3.600 pisos, es decir, casi un 60 %. El Gobierno de Almeida ha finalizado en sus seis años y medio de mandato 3.284 viviendas nuevas en 40 promociones. Así, la empresa municipal cuenta con un patrimonio de casi 10.000 viviendas de alquiler asequible.

En 2026, EMVS Madrid contará con más de 6.000 viviendas en marcha en distintas fases de licitación y ejecución, convirtiendo a la empresa municipal en la primera promotora de vivienda pública en España. La labor de la empresa municipal va a comenzar el año con el mismo impulso con el que lo terminó.

Así, durante el primer semestre se van a llevar a cabo dos nuevos sorteos de viviendas. También se entregarán las llaves de cuatro nuevas promociones que suman casi 340 pisos. Madrid lidera el ranking de vivienda pública en régimen de alquiler asequible en España, según datos del Boletín Especial de Vivienda Social 2024 del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.