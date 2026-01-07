La Comunidad de Madrid amplía el horario de sus bibliotecas públicas hasta el 5 de febrero por los exámenes

La Comunidad de Madrid amplía desde este miércoles, 7 de enero, y hasta el próximo 5 de febrero el horario de apertura de varias de sus bibliotecas públicas con el objetivo de facilitar la preparación de los exámenes de febrero a los estudiantes.

La medida forma parte de un refuerzo extraordinario que el Ejecutivo autonómico activa dos veces al año, coincidiendo con los periodos de mayor carga académica: enero-febrero y mayo-julio. En esta ocasión, el dispositivo permitirá habilitar 1.234 puestos de lectura adicionales en la red de bibliotecas públicas de la región, destinados exclusivamente al estudio.

Este refuerzo se centra en ampliar los horarios habituales de apertura, manteniendo operativas las instalaciones durante más horas y también los fines de semana. El objetivo es ofrecer a los estudiantes espacios adecuados para la preparación de pruebas universitarias, de formación profesional y otros exámenes oficiales.

Dos bibliotecas abiertas las 24 horas

Dentro del dispositivo especial, dos bibliotecas públicas permanecerán abiertas las 24 horas del día durante todo el periodo de refuerzo. Se trata de la Biblioteca Pública Rafael Alberti, ubicada en el distrito de Fuencarral-El Pardo, y la Biblioteca Pública Elena Fortún, situada en el distrito de Retiro.

Estos centros permitirán el acceso ininterrumpido a las salas de lectura, ofreciendo una opción permanente para quienes necesitan flexibilidad horaria o estudian en turnos nocturnos. Ambas bibliotecas se consolidan así como puntos de referencia durante las campañas de exámenes.

Nueve centros con horario ampliado hasta la madrugada

Además de las bibliotecas abiertas las 24 horas, otros nueve centros se suman al refuerzo con un horario extendido desde las nueve de la mañana hasta la una de la madrugada. Son las bibliotecas públicas José Luis Sampedro, en Chamberí; Pedro Salinas, en Centro; José Acuña, en Moncloa-Aravaca; Antonio Mingote, en Latina; Javier Marías, en Moratalaz; José Hierro, en Usera; Miguel Hernández, en Puente de Vallecas; Luis Rosales, en Carabanchel; y María Moliner, en Villaverde.

Acceso y condiciones de uso

Las instalaciones permanecerán abiertas los siete días de la semana durante el tiempo que dure el refuerzo. No obstante, en el horario extraordinario únicamente se podrá acceder a las salas de lectura de adultos, quedando restringido el uso de otros servicios habituales de las bibliotecas.

Por motivos de seguridad, la Comunidad de Madrid ha establecido que todos los usuarios a partir de 14 años deberán identificarse a la entrada de la biblioteca con el Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial válido.