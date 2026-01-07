Madrid adelanta el cierre de la línea 6 de domingo a jueves para preparar los trenes sin conductor

La red del suburbano madrileño altera su funcionamiento ordinario para facilitar la instalación de las puertas de andén, elementos indispensables para la futura automatización integral de la infraestructura prevista para 2027.

En concreto, la finalización de los trayectos se adelantará exclusivamente de domingo a jueves, mientras que los fines de semana se mantendrá el horario habitual al coincidir con los tramos de mayor demanda.

Para asegurar el transporte de los usuarios afectados, la compañía metropolitana ha dispuesto un servicio especial de autobuses gratuitos que cubrirán el recorrido en superficie desde las 23:00 hasta la 1:30 horas.

La 'Circular', la más utilizada por los madrileños, da así un nuevo paso tras reforzar sus andenes para soportar el peso de las futuras mamparas y permitir la circulación de los nuevos trenes sin conductor, que aumentarán la capacidad un 17%.

Los detalles

Las nuevas puertas de andén tienen como principal objetivo mejorar la seguridad de los pasajeros al separar la zona de espera de la circulación de los trenes. Estas estructuras no solo protegen a los usuarios, sino que también permiten una mayor rapidez en la entrada y salida de los trenes, optimizando el servicio.

Fabricadas con materiales resistentes al vandalismo, las puertas serán completamente transparentes, lo que contribuirá a generar una sensación de mayor amplitud. Además, estarán codificadas por colores para identificar claramente las distintas entradas. Incorporarán también serigrafías, barras de seguridad y dispositivos que previenen atrapamientos, garantizando así una experiencia más segura para todos.

Un beneficio adicional de su instalación es la integración de pantallas LED en la parte superior, que brindarán información útil a los usuarios en tiempo real. A medida que avance la instalación de estas puertas, se incorporarán cámaras de seguridad y espejos ajustables para mejorar la visibilidad de los conductores. También se llevará a cabo una campaña de comunicación dirigida a los pasajeros, para mantenerlos informados sobre los cambios en las estaciones.

🚇😍 Así será el Metro del Futuro. 📹 La carroza de Metro que desfila en la #Cabalgata2026 muestra cómo serán los nuevos trenes. ⤵️ pic.twitter.com/Hq1nABfSwR — Metro de Madrid (@metro_madrid) January 5, 2026

Este ambicioso proyecto se desarrollará en un total de 70 andenes a lo largo de 2026, con las puertas inicialmente abiertas y bloqueadas mientras se completa la automatización de la línea.

En total, se instalarán más de 1.600 puertas en toda la línea (24 por andén en 70 estaciones), con un sistema de cierre hermético que solo permitirá su apertura cuando el tren se encuentre completamente detenido.