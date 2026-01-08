Almeida recuerda el boicot a La Vuelta ante el cierre del Madrid-Maccabi: "Utilizan la seguridad como reclamo político"

El Real Madrid se enfrenta esta noche al Maccabi Tel Aviv en el partido correspondiente a la jornada 21 de Euroliga. Los de Scariolo buscarán conseguir su decimotercer triunfo en la competición para continuar en los puestos de playoff y deberán hacerlo a puerta cerrada en el Movistar Arena. Una situación sobre la que opinó el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida desde la presentación de la última promoción de EMVS Madrid en Barajas.

La inexistencia de público en el pabellón este jueves a las 20:45 se debe a que el partido ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Almeida sostuvo que la intención de Francisco Martín, el delegado del Gobierno en la capital, con esta decisión no es deportiva ni técnica, sino política como ya ocurrió en la etapa final de la pasada Vuelta Ciclista a España.

El edil recalcó que lo que se hizo durante la competición ciclista que discurre por España y que tenía su colofón en la capital del país fue "utilizar la seguridad como un reclamo político en vez de como una garantía de convivencia entre todos los que están en esta ciudad". Los incidentes producidos aquel día por manifestantes antisemitas encabezados por Ione Belarra e Irene Montero provocaron la cancelación de La Vuelta.

Almeida exige público y seguridad

Respecto al encuentro de baloncesto del Real Madrid, José Luis Martínez-Almeida expresó que "ese partido se debería jugar a puertas abiertas, garantizando la seguridad, garantizando que cualquiera que quisiera perturbar el buen orden del partido, desde luego no tuviera la capacidad de hacerlo y en su caso, si lo hiciera, que tuviera las represalias dentro del Estado de Derecho".

Almeida volvió a señalar al delegado del Gobierno para recordarle que "lo que tiene que hacer es garantizar las condiciones de seguridad de las competiciones deportivas que se celebren en la ciudad de Madrid y que el hecho de que venga un equipo israelí no tiene que ser distinto a que venga un equipo de cualquier otra nacionalidad", aseguró Almeida ante los micrófonos.