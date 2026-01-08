Ayuso aprovecha un viaje privado para reunirse con Milei en Buenos Aires en un contexto marcado por Venezuela

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne este jueves con el presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Rosada, según han confirmado fuentes autonómicas madrileñas. El encuentro tendrá lugar a las 10 de la mañana, hora local, las dos de la tarde en Madrid, y se produce en el marco de un viaje privado de la presidenta regional.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha enmarcado el encuentro en una reunión "de cortesía" y ha ensalzado los lazos que unen a la región con Argentina.

"Lógicamente la agenda internacional estará en esa reunión, especialmente después de que Nicolás Maduro fuera detenido y fuera puesto a disposición judicial en Estados Unidos, pero luego también todos los importantes proyectos comunes, esa fortaleza que tiene la Comunidad de Madrid y esa colaboración que podemos tener con Argentina", ha señalado el consejero este jueves en declaraciones a los periodistas desde Pozuelo del Rey.

Así, ha subrayado que la presidenta quiere trasladar "las bondades y fortalezas" de la región para seguir siendo "polo de atracción, de inversión y de oportunidades que en este momento es la Comunidad de Madrid".

En concreto, García Martín ha señalado que Milei recibirá a la dirigente regional en el Palacio Presidencial y ha recordado que también fue recibido en la Real Casa de Correos y recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por los "lazos que unen al pueblo argentino con el pueblo español, y en particular con el pueblo de Madrid".

Más Madrid, por su parte, ha salido a criticar el encuentro porque, asegura, no saldrá "nada a favor" de los intereses de madrileños o argentinos de esta reunión entre Ayuso y Milei, el "lamebotas número 1" del EEUU de Donald Trump.

Así lo ha afirmado la portavoz en la Asamblea de la formación de ultraizquierda, Manuela Bergerot, en un audio remitido a los medios de comunicación. "Ayuso y Milei comparten la misma idea del mundo. Un mundo sin reglas donde los estados más fuertes imponen su ley en Gaza, Ucrania o Venezuela", ha cargado Bergerot, quien entiende que por ello son los "fans número uno del genocidio en Palestina y de las intervenciones militares de Donald Trump".

Considera también que la mandataria madrileña y el argentino "comparten un modelo de sociedades" donde los negocios "sustituyen a los servicios públicos y los mecanismos de solidaridad que convierten en cohesionadas las sociedades".