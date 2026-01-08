La Comunidad de Madrid abandona la Casa Árabe tras el demoledor informe sobre la gestión de Irene Lozano

La Comunidad de Madrid ha anunciado su salida del Consorcio de Casa Árabe al considerar que su gestión ha afectado a la "credibilidad" de la institución, una decisión que se produce tras la publicación del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024 en el que advierte de deficiencias en el control interno, ausencia de procedimientos de gestión y una situación económica marcada por "resultados negativos" recurrentes que generan "incertidumbre sobre la viabilidad del Consorcio".

En una carta remitida al director general de Casa Árabe, Miguel Moro Aguilar, adelantada por El Mundo y a la que ha tenido acceso Europa Press, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha trasladado de manera formal la decisión de "abandonar la participación del Ejecutivo regional en el Consorcio de Casa Árabe", en nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El consejero explica que esta determinación responde a una "reflexión profunda y responsable sobre la gestión que arrastra la institución", y señala que "a lo largo de los últimos años" se han observado "con preocupación" una "serie de dinámicas" que consideran "incompatibles" con los principios que "deben prevalecer en toda entidad pública".

En este contexto, la carta alude al informe del Tribunal de Cuentas y sobre el que Mariano de Paco incide que "viene a confirmar" las dudas del Ejecutivo autonómico sobre la gestión con Irene Lozano al frente, con "decisiones y actuaciones que han repercutido negativamente en la credibilidad de la institución".

El informe del Tribunal de Cuentas, aprobado por su Pleno el 18 de diciembre de 2025, señala debilidades en el sistema de control interno del Consorcio Casa Árabe, la ausencia de procedimientos formalizados en áreas de gestión, carencias en la planificación y una situación económica marcada por "resultados negativos" reiterados que obligan a financiar la actividad mediante el uso recurrente del remanente de tesorería, una dinámica que genera "incertidumbre sobre la viabilidad del Consorcio".

En este escenario, la Comunidad de Madrid afirma que lamenta no haber encontrado "garantías suficientes" en referencia a la transparencia en la gestión, por lo que "se ve obligada" a tomar "distancia" respecto a un funcionamiento "que no responde plenamente a los estándares que exige la sociedad actual".

Pese a ello, Mariano De Paco subraya en su escrito que la salida del Consorcio se adopta "con el legítimo deseo" de que la institución pueda recuperar en el futuro sus "valores" y su "prestigio", al tiempo que agradece "la oportunidad" de haber formado parte de Casa Árabe y ha expresado su deseo, en nombre de la Comunidad de Madrid, de que puedan "superarse los obstáculos" para el "bien común y el desarrollo institucional".