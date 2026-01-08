La Comunidad de Madrid atiende a más de un centenar de personas sin hogar durante la Campaña de Frío

La Comunidad de Madrid ha atendido este invierno a 110 personas sin hogar dentro de la Campaña de Frío 2025-2026, un dispositivo destinado a garantizar alojamiento, manutención y atención integral a personas y familias en situación de emergencia social. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha realizado este balance durante su visita al Centro de Acogida Temporal de San Blas-Canillejas.

"Estamos visitando este recurso de atención temporal para personas en situación de emergencia social y haciendo la valoración de la campaña de frío de este invierno", ha explicado Dávila, quien ha detallado que las personas atendidas "han pasado más de 2.000 noches en estos recursos", en una campaña que "está siguiendo más o menos la misma línea que el año pasado".

La consejera ha subrayado que el dispositivo está dirigido a perfiles muy diversos. "Hay personas en situación de calle, personas que por situaciones económicas o por pérdida de empleo se encuentran en esta situación, pueden ser familias e incluso personas con mascota", ha señalado. Asimismo, ha puesto en valor la coordinación institucional: "Gracias al Ayuntamiento de Madrid podemos atender a todas las personas que lo necesiten, y también al resto de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid", además de agradecer la labor de Cruz Roja, que gestiona estos recursos.

Por su parte, la jefa del Servicio de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid, Elvira Cortón, ha explicado el funcionamiento del dispositivo. "Gestionamos los contratos tanto de la campaña de frío como de las plazas permanentes de emergencia social", ha indicado, detallando que el servicio cubre todo el territorio regional, salvo la capital. "Tenemos las plazas territorializadas en el sur, norte y oeste de la región".

Cortón ha destacado que, a diferencia de otros recursos, los centros de la Comunidad de Madrid atienden también a familias, menores y mascotas. "Las mascotas están dentro de los propios centros con las familias, como un miembro más", ha explicado, y ha añadido que todos los recursos cuentan con pensión completa. En cuanto a la duración de la estancia, ha señalado que "en campaña de frío no se pone un límite: una persona puede permanecer toda la campaña", ya que "el espíritu es que nadie duerma en la calle con estas temperaturas".

Además del alojamiento, los centros ofrecen atención personalizada y talleres adaptados a las necesidades de cada usuario. "En campaña de frío, los que más se dan son los talleres de búsqueda de empleo y de vivienda", ha señalado Cortón, remarcando que la atención es "un traje a medida" para cada persona.

Uno de los usuarios del Centro de Acogida de San Blas es Juan Enrique, quien llegó al recurso tras atravesar una situación económica complicada. "Mis finanzas fracasaron y tuve que pernoctar en un parque cerca de mi casa, en Alcobendas", ha relatado. "Tuve la suerte de que me recogieron y me trajeron aquí".

Natural de Lima (Perú), Juan Enrique lleva un año y cuatro meses en España y ha trabajado como cocinero y figurante. En el centro participa en charlas y actividades diarias. "Acudo a charlas, participo en las labores del centro, hago algo de deporte y comparto con compañeros de muchas nacionalidades", ha explicado, destacando la importancia de "cooperar y compartir los momentos difíciles".

Tras cerca de 20 días en el recurso, su objetivo es continuar el proceso de atención social. "Voy a esperar un cupo para que me puedan ubicar en un centro de mayores, porque soy adulto mayor", ha señalado, con la intención de reinsertarse laboralmente. "Todavía soy productivo".

A pesar de las dificultades, Juan Enrique se muestra agradecido. "Cada día de vida es una esperanza para mí", ha afirmado. "A pesar de mi edad, tengo metas y sueños por cumplir todavía".