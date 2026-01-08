La Comunidad de Madrid ha intensificado las medidas de control sobre la población de jabalíes con el objetivo de evitar la aparición de un brote de peste porcina africana, después de la expansión de la enfermedad en Cataluña. La región afronta una situación de clara sobrepoblación de esta especie, con una estimación de entre 40.000 y 50.000 ejemplares, una cifra que preocupa tanto por motivos sanitarios como de seguridad ciudadana.

La Consejería de Medio Ambiente ha fijado como meta alcanzar los 11.000 jabalíes capturados al cierre de la actual temporada de caza, que finaliza en febrero. En la campaña anterior se abatieron o capturaron alrededor de 9.000 animales. Para lograrlo, se está aplicando un plan especial vigente desde abril y con horizonte en 2030, que contempla métodos tradicionales y otros menos habituales, adaptados a entornos urbanos y periurbanos.

El aumento de accidentes de tráfico

El aumento de jabalíes ha provocado una creciente presencia de estos animales en zonas habitadas y un repunte de los accidentes de tráfico. Entre 2012 y 2023 se registró una media anual de 120,5 siniestros relacionados con jabalíes en áreas rurales y urbanas de la región, prácticamente uno cada tres días, incluyendo al menos un accidente mortal en Aranjuez. Además, se han detectado incursiones frecuentes en parques, municipios y espacios próximos a viviendas, como en el entorno de la Universidad Autónoma de Madrid.

Aunque hasta ahora no se ha detectado ningún caso de peste porcina en la región, los expertos advierten de que la elevada densidad de animales incrementa el riesgo de que la enfermedad aparezca. Desde la Consejería se insiste en que todos los ejemplares hallados muertos sin signos de haber sido cazados se analizan siguiendo un protocolo específico, con muestras enviadas al laboratorio de Sanidad Animal del Ministerio en Algete.

La peste porcina y las actuaciones de control

El Ejecutivo regional ha declarado en este diez comarcas en situación de emergencia cinegética, principalmente en áreas vinculadas a las cuencas de los ríos Guadarrama, Manzanares y Jarama, que funcionan como corredores naturales para el desplazamiento de los jabalíes. En estos territorios, y también en municipios fuera de dichas comarcas donde se han producido accidentes, se han reforzado las actuaciones de control.

En las zonas urbanizadas, donde no es posible emplear armas de fuego, se han autorizado métodos alternativos como la captura con arco, jaulas, cerbatanas con dardos anestésicos, pastores eléctricos y repelentes odoríficos. La Federación Madrileña de Caza colabora con un equipo especializado de arqueros, cuya intervención resulta discreta y silenciosa, evitando alarma entre los vecinos. En municipios como Torrelodones ya se han llevado a cabo capturas mediante anestesia.

Otras medidas incluyen la suspensión de repoblaciones de jabalíes, salvo por razones genéticas o sanitarias, y la ampliación de las modalidades de caza durante el periodo hábil, como monterías, batidas, aguardos y recechos. Fuera de ese periodo, se permite actuar sobre el hábitat para proteger cultivos y explotaciones ganaderas, además de limitar la alimentación suplementaria.

Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con más de 13.000 licencias de caza en vigor, cerca de 44.000 cazadores acreditados y unos 770 cotos estables. Desde el Gobierno regional subrayan que el objetivo de este despliegue de medidas es reducir los riesgos sanitarios, minimizar los accidentes y restablecer el equilibrio en el medio natural, sin que hasta la fecha se haya registrado ningún caso de peste porcina en la región.