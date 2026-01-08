El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha rechazado el acuerdo para la financiación de Cataluña anunciado este jueves por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "trafica con el dinero de todos los españoles".

"Hoy se ha reunido con un político inhabilitado por la Justicia para entregarle casi 5.000 millones de euros a Cataluña (...) ¿De dónde va a salir ese dinero? El principio de ordinalidad quiebra es precisamente contrario a la solidaridad entre comunidades autónomas y al modelo de financiación autonómica. ¿Cuánto le correspondería a Madrid si somos la primera región?", ha lanzado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras darse a conocer el acuerdo.

Junqueras anunciaba tras reunirse con Sánchez en Moncloa un acuerdo que supondrá 4.700 millones de euros más para su comunidad, con un incremento de su capacidad presupuestaria de un 12%, y el reconocimiento del principio de ordinalidad. Los detalles del pacto, que se centra en la financiación de Cataluña, pero no en la capacidad de recaudación, los dará este viernes la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Ser socialista madrileño, representar a los madrileños en una institución y defender y justificar esto de Sánchez es incompatible.

Los ciudadanos tienen derecho a interpelar a sus representantes sobre si están a favor de este nuevo ataque. https://t.co/S7XaPEdTk7 — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) January 8, 2026

Para Alfonso Serrano, se trata de un "regalo al independentismo catalán" y un "ataque a Madrid" y a aquellas regiones con menos recursos que se "ven maltratadas por Sánchez". A renglón seguido ha cuestionado si el dinero para Cataluña irá "en detrimento de los recursos a Madrid, Aragón o Andalucía" o si en cambio lo que se hará será "subir los impuestos a todos".

Alfonso Serrano ha afirmado que los recursos de Madrid están "al servicio de España" pero no para "financiar las estructuras de Estado o nuevas competencias para una Cataluña independiente". Es por ello que considera que cualquier político madrileño sea del espectro que sea está "obligado a oponerse a este nuevo ataque de Sánchez a los intereses de los madrileños".

"La izquierda madrileña y el PSOE madrileño serán sino cómplices serviles de esta vergüenza que violenta la solidaridad territorial y los principios de nuestra nación", ha rematado la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso.