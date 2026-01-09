La supuesta nueva pareja de Jessica Bueno: un hombre separado del entorno de Kiko Rivera

Jessica Bueno ha reaccionado con sorpresa a las informaciones que apuntan a que podría estar nuevamente ilusionada en el terreno sentimental. La modelo se limitó a exclamar un escueto "madre mía", sin confirmar ni desmentir los rumores que la vinculan con un amigo de Kiko Rivera.

Estas especulaciones llegan en un momento especialmente sereno de su vida personal, tras el buen recibimiento que tuvo su paso por Supervivientes All Stars. Aunque en numerosas ocasiones ha insistido en que no busca una nueva relación y que su prioridad absoluta son sus tres hijos —Francisco, fruto de su relación con Kiko Rivera, y Jota Jr. y Alejandro, nacidos de su matrimonio con Jota Peleteiro—, parece que el inicio de año podría haberle traído una sorpresa inesperada.

¿Quién es la supuesta pareja de la modelo?

Jessica estaría conociendo desde hace aproximadamente dos meses a un hombre andaluz, de alrededor de 40 años, según se ha comentado en el programa El tiempo justo. La relación, aún en una fase muy inicial, no tendría etiquetas, aunque la periodista Leticia Requejo ha señalado que la modelo estaría especialmente ilusionada y compartiendo planes cotidianos con él.

Este hombre, cuya identidad no ha trascendido, sería conocido del entorno de Kiko Rivera y se encontraría atravesando un proceso de separación. Ante las especulaciones sobre un posible solapamiento de relaciones, él habría negado cualquier irregularidad, asegurando que ya estaba soltero cuando comenzó a verse con Jessica.

Por el momento, la sevillana prefiere mantenerse al margen de los rumores y no pronunciarse públicamente, optando por la discreción mientras el tiempo decide si esta nueva etapa sentimental termina consolidándose.