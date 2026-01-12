La reunión Milei-Ayuso en el punto de mira del PSOE: "¿Es un regalo de su novio?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió la pasada semana con el presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Rosada. El encuentro tuvo un carácter personal, pues se produjo durante un viaje privado de Ayuso, e incidió en en las buenas relaciones que los dos dirigentes mantienen desde hace años.

En la reunión trataron distintos asuntos de actualidad internacional y, sobre todo, el deseo, conjunto de mantener la colaboración institucional, económica y social entre La Argentina y la Comunidad de Madrid, señalaron desde el equipo de la presidenta autonómica.

La cita ha despertado el recelo de la izquierda madrileña y el PSOE ha llevado el asunto hasta la Asamblea, registrando una batería de preguntas para conocer cómo se pagó este viaje. Según han trasladado los socialistas en un comunicado, además de dilucidar si se utilizaron fondos públicos, también quieren saber si fue institucional o privado, quién solicitó la reunión, qué asuntos concretos se trataron.

Ponen el foco también en si a la presidenta le acompañó algún miembro de su Gabinete, si se informó al Ministerio de Asuntos Exteriores y si Ayuso usó la sala de autoridades del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

"¿Quién está pagando la vidorra de la señora Ayuso? ¿Es un regalo de su novio con las comisiones que obtiene de Quirón Salud? ¿O se la estamos pagando todos los madrileños? Tenemos derecho a saber cómo se costea la presidenta esta vida de lujo", ha cuestionado la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar.