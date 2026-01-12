Sánchez veta a Almeida de la foto en Campamento y se lleva a Óscar López y Félix Bolaños: ¿ticket electoral en Madrid?

La puesta en marcha de las primeras demoliciones para la conocida como Operación Campamento ha sido, según el Ayuntamiento de Madrid, un acto "electoralista" más que un avance real en vivienda, como ha defendido in situ el Gobierno central. José Luis Martínez-Almeida ha criticado que Pedro Sánchez haya protagonizado el evento sin invitarle ni a él ni a ningún otro representante municipal, siendo precisamente el Consistorio quien dio la autorización para iniciar las obras del nuevo barrio.

El acto, celebrado con Sánchez y los ministros Isabel Rodríguez, Félix Bolaños y Óscar López, ha marcado el comienzo de la demolición de varias edificaciones militares para levantar 10.700 viviendas asequibles bajo la gestión estatal de Casa 47. Unos invitados a los que Almeida se ha referido por su falta de competencias allí. "Si va Óscar López, que es el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, y va Félix Bolaños, que tampoco tiene ninguna competencia allí, tiene pinta de que Bolaños puede que también venga al Ayuntamiento de Madrid, y lo siento por Reyes Maroto", ha aseverado. A su juicio, la presencia de ambos es únicamente un "ticket electoral" de cara a mayo de 2027.

Como ha recordado Almeida, la realidad es que el proyecto lleva más de cuarenta años parado, a los que se suman, ha denunciado, los más de seis meses que el Gobierno central ha esperado desde que el Ayuntamiento autorizó la demolición el 11 de julio de 2025: "Podían haber empezado a demoler el 12 de julio, el 13, el 14, el 15, el 16. Han pasado 180 días. ¿Por qué no lo han hecho, si es tan urgente el problema de la vivienda?", ha cuestionado el alcalde. Una demora que, para Almeida, responde a que Sánchez estaba buscando "hueco en la agenda" para asegurar la foto.

🔴 Arranca la demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, para la construcción de viviendas asequibles. Pedro Sánchez y la ministra Isabel Rodríguez han presenciado los trabajos pic.twitter.com/FClx9yiVBV — Europa Press (@europapress) January 12, 2026

Desde el Ayuntamiento lamentan que la espera haya afectado a las asociaciones de vecinos, que sí han sido invitadas al acto. "Tendrán que explicar por qué han perdido seis meses desde que el Ayuntamiento autorizó", ha dicho el edil.

Pese a que Almeida ha afirmado que no entrará "en el enfrentamiento", ha dejado claro que la Operación Campamento "sin el Ayuntamiento sería imposible". Como también habría sido, ha añadido, que Sánchez "hubiera hecho este acto de comienzo de demolición". "Si no es por el Ayuntamiento, no hubiera habido nada en Campamento, no hubiera habido esperanza de construir viviendas. Por tanto, es una descortesía por parte de Sánchez", ha concluido.

Ya en 2023, la operación fue calificada por Libertad Digital como "el mayor negocio inmobiliario del Ministerio de Defensa". Por aquel entonces, se cifró que supondría el ingreso de 260 millones de euros en las arcas del departamento que dirige Margarita Robles.