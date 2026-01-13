Dos mujeres aseguran que Julio Iglesias las agredió sexualmente cuando trabajaban para el cantante en régimen interno en sus mansiones del Caribe, según una información de eldiario.es en colaboración con Univisión. Esta empleada del servicio doméstico junto a una compañera fisioterapeuta también denuncian que recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un ambiente de control y acoso continuo. Los hechos, según estas mujeres, ocurrieron en 2021. La más joven tenía entonces 22 años.

Al conocerse estos hechos, Más Madrid ha exigido a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que retire la Medalla de Oro de la Comunidad a Julio Iglesias.

"Las instituciones deben demostrar que el dinero y la fama no pueden comprar la impunidad. El machismo debe ser incompatible con cualquier distinción institucional de la Comunidad de Madrid", ha indicado la portavoz del partido en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Bergerot ha puesto en el foco tanto en las acusaciones de "maltrato laboral" como en las de "abuso sexual", por lo que entiende que las instituciones madrileñas deben mandar un mensaje "claro de apoyo a las "victimas y de tolerancia cero". "Ninguna medalla para quien utiliza su poder y su dinero para ejercer violencia contra las mujeres", ha remarcado.

Así, este partido ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara de Vallecas para que el Pleno reclame al Gobierno autonómico que comience con el procedimiento de revocación de la concesión de la Medalla de Oro. En la misma argumenta que sin "prejuzgar los hechos ni sustituir a los tribunales" corresponde a las instituciones públicas " preservar la ejemplaridad de los reconocimientos que conceden"

También la portavoz de esta formación en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha pedido al alcalde, José Luis Martínez Almeida, que se le retire al cantante la distinción de Hijo Predilecto de Madrid. Petición a la que se ha unido el PSOE. "Gracias al feminismo encontramos la fuerza para levantarnos y denunciar. Ni el más famoso ni el más admirado, nadie debe quedar impune", ha señalado Maestre.

Pero Ayuso no parece estar dispuesta a ello y en un mensaje a través de sus redes sociales ha salido en defensa del famoso artista reprochando, además, a la izquierda su silencio sobre los crímenes en Irán.

Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 13, 2026

Tampoco Almeida tiene "ninguna intención" de retirarle la distinción. "Rita Maestre no tiene legitimidad para opinar porque no vio lo que pasaba con sus compañeros de partido en el despacho de al lado, cuando Maestre nos explique por qué ocultaron lo de Errejón entonces podrá hablar de otras personas", ha censurado.

Para el alcalde "el tuit de Ayuso refleja fielmente la realidad: ni Irene Montero ni Pablo Iglesias han dicho nada sobre las mujeres de Irán".