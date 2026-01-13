Crisis en Móstoles: un concejal de Vox dimite y el pacto de gobierno con el PP de Ayuso se tambalea

Crisis profunda entre PP y Vox en Móstoles. En la ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid (más de 214.000 habitantes) después de la capital, ambos partidos firmaron un pacto de gobierno tras las elecciones de 2023. Fue un gran triunfo de Isabel Díaz Ayuso que se había marcado como objetivo en aquella cita electoral recuperar municipios que en su día gobernó el Partido Popular pero que habían caído en manos de la izquierda.

Tras el 28-M los populares se hicieron con los gobiernos de seis de las diez ciudades más pobladas en la región (Madrid, Móstoles, Alcalá, Alcobendas, Leganés y Torrejón) ampliando así las conseguidas entre 2019 y 2023, que se habían reducido a Madrid y Torrejón.

Pero ahora, una vez superado el ecuador de la legislatura, una grave crisis en la formación de Santiago Abascal podría comprometer el acuerdo. Apenas cinco días después de aprobar los presupuestos de la ciudad uno de los tres concejales de Vox, Daniel Martín, abandona el partido por discrepancias. Ahora pasa a ser concejal no adscrito. Martín era el único representante que tenía Vox en el gobierno y ahora seguirá siendo concejal de Cultura, pero como independiente. Su dimisión se une a la que presentó el lunes la coordinadora intermunicipal de Vox, Magdalena Gómez.

A través de un comunicado, Vox Móstoles ha acusado al Partido Popular de la "ruptura unilateral" del pacto de gobierno municipal por mantener a este edil en Cultura a pesar de que ya no forma parte de su partido. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Nieva Machín, ha advertido, en declaraciones difundidas a los medios, de que esta decisión supone "un grave precedente que debilita la credibilidad institucional", a la par que "pervierte el funcionamiento democrático y desprecia la voluntad expresada por los vecinos de Móstoles en las urnas".

En este sentido, Machín ha recordado que Martín no accedió al Ayuntamiento como concejal independiente, sino que lo hizo como integrante de las listas de Vox. "Los ciudadanos decidieron que Vox contara con tres concejales, y esa representación pertenece a los votantes, no a intereses personales", ha añadido.

Para la portavoz de Vox, el hecho de que Martín haya conservado su acta de concejal a pesar de haber abandonado el partido representa "una traición directa a los electores" y un "claro caso de transfuguismo político". Así, subraya en que la actuación "honorable, ética y democráticamente correcta" habría sido renunciar al acta.

Nieva Machín ha recordado que las mayorías municipales no han variado desde las elecciones y que los votos de PP y Vox "siguen siendo exactamente los mismos", por lo que considera que la ruptura del pacto solo puede interpretarse como "un intento deliberado de debilitar a Vox y reducir su influencia dentro del Gobierno".

Desde el PP en Móstoles informan de que se han mantenido diversas comunicaciones con Vox tras su crisis interna, sobrevenida por la renuncia este concejal y la coordinadora intermunicipal y destacan que esta circunstancia pone de manifiesto "su incapacidad para asegurar la estabilidad del Gobierno municipal", por lo que han emplazado a Vox "a reconsiderar las condiciones del acuerdo de Gobierno suscrito con el Partido Popular".

Asimismo, molestos, califican los reproches de la portavoz de Vox en el Consistorio de "pataleta impropia de la madurez que se le presupone a un gestor municipal". "Cabe recordar que con su voto favorable a los presupuestos y a los acuerdos de la Junta de Gobierno de la que formaba parte, ha avalado estas políticas que ahora parece denostar".

Fuentes populares, descartan en este punto que el gobierno municipal peligre como también hacer cambios en este momento. "El Partido Popular de Móstoles siempre antepondrá la estabilidad institucional y el bien de los mostoleños a los personalismos. La crisis interna de Vox y su portavoz, la número cinco en las listas con las que el partido concurrió a las elecciones, no puede condicionar la gobernabilidad de un municipio ni el interés general de una ciudad".

Goteo de bajas en Vox Madrid

La de Móstoles no es la única salida que ha sufrido la formación de Santiago Abascal en la Comunidad de Madrid. El goteo ha sido constante en esta legislatura, llegando a perder una veintena de concejales distribuidos por todo el mapa regional: en municipios como Pozuelo de Alarcón , San Sebastián de los Reyes o Arroyomolinos.

Fuentes de Vox admiten estos datos aunque vinculan los abandonos a la "depresión posterior al 23-J", cuando el partido perdió más de una veintena de diputados en el Congreso. "Desde hace año y medio sólo se ha producido una baja", trasladan desde la formación, donde subrayan que las salidas se produjeron durante la etapa de Rocío Monasterio como líder de Vox Madrid. No ocurre lo mismo en Móstoles, donde la crisis estalla además en plena negociación entre ambos partidos para formar gobierno en Extremadura.