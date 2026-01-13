Inesperado parto en plena calle en el barrio de San Blas

Durante la madrugada de este martes, una mujer dio a luz en plena calle Egipto, situada en el distrito madrileño de San Blas. La pareja se encontraba de camino al hospital y el parto se produjo antes de que pudieran llegar, por lo que el padre tuvo que asumir un papel inesperado y asistir el nacimiento en plena vía pública.

Según explicó Gema Cámara, jefa de guardia del SAMUR-Protección Civil que acudió al aviso, a la llegada de los sanitarios tanto la madre como el recién nacido se encontraban en buen estado, tras haber sido atendidos por el propio padre. Además, la jefa de guardia apuntaba que "el bebé estaba un poco hipotérmico por las circunstancias y la temperatura, así que lo abrigamos, lo colocamos piel con piel con la madre, y rápidamente se recuperó". Tras ser asistidos, ambos fueron trasladados al hospital sin complicaciones y en óptimas condiciones de salud.

La calle Egipto se convirtió por unos minutos en un improvisado escenario de parto, donde la coordinación entre familiares y servicios de emergencia resultó clave. El incidente pone de relieve la importancia de la preparación básica en primeros auxilios y atención a partos de emergencia, así como la dedicación y profesionalidad de los equipos de SAMUR-Protección Civil, que acudieron al lugar para garantizar la seguridad de la madre y el recién nacido.

Este nacimiento en plena calle se suma a otros casos que recuerdan que la vida puede comenzar en los lugares más insospechados, y que la rapidez de actuación de familiares y servicios de emergencia puede marcar la diferencia en la salud de los recién nacidos.