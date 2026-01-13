La sanidad pública madrileña logra récord de trasplantes: más de mil y una subida del 35% en los de corazón

La Comunidad de Madrid ha logrado el récord de 1.026 trasplantes en 2025, lo que supone un incremento de un 6% con respecto al año anterior (que cerró con 1.016) y confirma la tendencia ascendente en la región en los últimos años, con un alza del 67% desde 2019.

En rueda de prensa en la Consejería de Sanidad, la consejera del ramo, Fátima Matute, acompañada del coordinador del Programa de Donación y Trasplantes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Alonso Mateos Rodríguez, han hecho balance de un año en el que se han mantenido "las cifras excepcionales" ya alcanzadas en 2024.

"He vuelto a nacer", resume Marta su experiencia como trasplantada de páncreas de riñón el pasado mes de febrero en el Hospital 12 de Octubre. "Yo era diabética desde los 5 años, entonces llevaba 40 años siendo diabética y al final solo puedo dar gracias a la familia del donante que me ha dado una nueva vida en un momento tan complicado", ha subrayado.

En cuanto a los tipos de trasplantes, destacan los 104 cardíacos durante 2025, lo que supone un crecimiento del 35% respecto a los datos de 2024 y un incremento del 90% desde 2017. A ellos se suman los de páncreas, que, con un total de 28, casi duplican los 15 registrados el año previo. De ellos, 17 han sido a pacientes adultos, todos ellos en el Hospital público 12 de Octubre, mientras que los 11 restantes, pediátricos, han sido en La Paz.

El coordinador del Programa de Donación y Trasplantes también ha subrayado la subida del trasplante intestinal o multivisceral, dirigido a pacientes "muy concretos", principalmente niños. En este caso, el año ha cerrado con 13 trasplantes (doce de ellos pediátricos), frente a los siete de 2024, y un repunte del 300% en los últimos diez años.

Igualmente, durante 2025 se han registrado 541 trasplantes renales, que pese a disminuir respecto al pasado año (556) acumula un un incremento del 66,5% en la última década. A ellos se suman otros 213 renales, con un incremento del 28% en los últimos seis años.

También, durante 2025 repuntó la donación en asistolia controlada con ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) móvil, que ha aumentado un 11% en el último año y constituye el 58% de los casos procedentes de persona fallecida. Finalmente, aunque los datos provisionales apuntan a un leve descenso de las donaciones de tejidos --429 tejidos extraídos frente a los 440 de 2024--, el coordinador de programa se ha mostrado convencido que los datos oficiales a cierre de año certificarán el crecimiento.

En cuanto al tipo de donante, la tasa posterior al fallecimiento ha subido casi 14 puntos en los últimos cinco años, hasta situarse en el 41,4 por millón de habitantes, aunque cae ligeramente en el caso de donante vivo, que pasa de los 89 de 2024 a los 85 del pasado año.

Destaca igualmente la caída de la tasa negativa de aceptación de las familias, que se sitúa por debajo del 20%. En concreto, crece un 9% la aceptación de las familias tras la muerte de sus seres queridos en el último año.

En este sentido, a través de la Tarjeta Sanitaria Virtual cualquier madrileño puede dejar constancia de su voluntad de donación, facilitando el trabajo a los profesionales sanitarios.

Los hitos de la sanidad madrileña

Durante su intervención, la consejera de Sanidad madrileña se ha felicitado de estos datos y ha recordado que la región es la única comunidad autónoma que tiene todos los programas de trasplantes tanto en adultos como en niños. Todas estas intervenciones han sido en los siete hospitales públicos acreditados en la región.

En su balance, ha repasado varios "hitos" logrados en 2025 como el primer trasplante parcial de corazón en Europa a un bebé en el Gregorio Marañón; el primer trasplante cardiopulmonar en un donante en asistolia; el primer trasplante laparoscópico en un adolescente de riñón en el hospital Puerta de Hierro; o que en 63 horas en el hospital 12 de octubre se han trasplantado cuatro corazones.

Además de a los profesionales que hacen posible esta labor, la consejera ha trasladado su agradecimiento tanto a quienes han donado los órganos de familiares fallecidos, "convirtiendo su dolor en un gesto de vida", como a los donantes vivos, por su "generosidad".

Finalmente, la consejera madrileña ha aprovechado para pedir a los madrileños su solidaridad y acudir a donar sangre, con una caída del 25% en las fechas navideñas que ha dejado las reservas de sangre al 35%. Todos los grupos sanguíneos, salvo 'B+' y 'AB+', se encuentran en alerta roja para su donación urgente.