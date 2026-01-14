Alcorcón aplicará la "perspectiva de género" al urbanismo para cumplir con la Agenda 2030

El Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por el PSOE, y la Universidad Politécnica de Madrid han firmado un convenio para integrar la perspectiva de género en la planificación y el diseño de los nuevos desarrollos urbanísticos del municipio, así como en los proyectos de regeneración e innovación urbana que se impulsen en la ciudad.

El acuerdo ha sido suscrito por la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, y el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Óscar García Suárez, y se enmarca en los criterios recogidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible, en concreto en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, relativo a la igualdad de género, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, centrado en los asentamientos urbanos.

El convenio establece la incorporación de la perspectiva de género como un elemento transversal en la planificación urbana, siguiendo las directrices promovidas en el ámbito internacional en materia de desarrollo urbano sostenible.

El papel de la Cátedra UNESCO de Género

La colaboración se canaliza a través de la Cátedra UNESCO de Políticas de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, que prestará apoyo técnico al Ayuntamiento en el diseño e implementación de las actuaciones previstas.

El equipo de apoyo estará dirigido por Inés Sánchez de Madariaga, doctora arquitecta, directora de la Cátedra UNESCO de Género de la UPM y presidenta del Grupo Asesor AGGI de ONU-Hábitat. Como investigadora participará Inés Novella Abril, arquitecta, máster en igualdad e investigadora de esta misma cátedra.

La aplicación en los desarrollos urbanísticos

Según lo recogido en el acuerdo, el trabajo conjunto se centrará tanto en los nuevos desarrollos urbanísticos como en los proyectos de regeneración e innovación urbana que impulse el municipio. El objetivo es intervenir en los procesos de planificación y toma de decisiones urbanísticas para incorporar este enfoque en el diseño de la ciudad.

La alcaldesa de Alcorcón ha señalado que el municipio ya venía trabajando en esta línea y que el convenio con la Universidad Politécnica de Madrid permitirá continuar con esta estrategia. Testa ha recordado que buena parte del municipio fue desarrollado entre las décadas de 1960 y 1980, lo que, según ella, hace necesario revisar tanto los espacios existentes como los nuevos proyectos.

Diferencias en el uso del espacio urbano

Durante la presentación del acuerdo, la alcaldesa ha señalado que el uso del espacio urbano varía en función de factores como el género o el momento del día, y ha puesto como ejemplos la búsqueda de calles más iluminadas, el uso del transporte público o la necesidad de contar con servicios cercanos vinculados al cuidado de menores y personas mayores.

Estas consideraciones forman parte del planteamiento que se pretende incorporar a los futuros proyectos urbanísticos del municipio.

Cooperación institucional y marco internacional

Por su parte, el rector de la Universidad Politécnica de Madrid ha destacado la cooperación entre administraciones públicas que refleja el convenio, y ha definido el acuerdo como una alianza estratégica entre la UPM y el Ayuntamiento de Alcorcón.

Óscar García Suárez ha subrayado que ambas instituciones comparten la voluntad de avanzar en la igualdad de género como eje transversal del desarrollo urbano sostenible, en línea con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana.

El director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Javier Francisco Raposo, ha señalado que el convenio sitúa a Alcorcón como un espacio de aplicación de prácticas urbanas alineadas con estos criterios y refuerza el papel de la Cátedra UNESCO de Género de la UPM en la investigación aplicada.