A la polémica por el acto celebrado el lunes por Pedro Sánchez por las primeras demoliciones de la Operación Campamento, se ha sumado ahora una guerra de reproches entre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a cuenta de quién está bloqueando realmente el avance del proyecto.

Por su parte, Rodríguez ha responsabilizado al Ayuntamiento de Madrid de la falta de avances en la urbanización del nuevo barrio, al asegurar que el Consistorio aún no ha aprobado de forma definitiva el proyecto necesario para iniciar las obras. En declaraciones a Onda Cero, la ministra ha apremiado al equipo de Almeida a culminar unos trámites que arrancaron hace casi un año y ha advertido de que, sin ese paso, la construcción de las 10.700 viviendas previstas no podría comenzar.

Las obras, ha explicado Rodríguez, "llevarían unos 30 meses", lo que situaría la finalización de las viviendas en "finales de 2027 o principios de 2028". Un calendario poco incierto si se recuerda que en 2006, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que las más de diez mil viviendas empezarían a poblar esos terrenos "antes de cuatro años".

Pero según la titular de Vivienda, el Gobierno central ya ha cumplido con todos los pasos que le correspondían. "Espero que se pongan a ello porque ya un año es tiempo suficiente para recabar todos esos informes", ha señalado.

Una versión que Almeida ha desmentido pocas horas después al asegurar que es el propio Ministerio el que no ha remitido la documentación imprescindible para que el Consistorio pueda aprobar el proyecto. En concreto, ha detallado que siguen faltando "la memoria de gestión, el plan de saneamiento y el plan de gestión del agua".

"Hemos colaborado lealmente desde el primer momento con el Gobierno de España", ha defendido el alcalde, antes de advertir de que "mientras el Ayuntamiento no disponga de esos documentos no vamos a poder aprobar el proyecto de urbanización".

Con todo esto, Almeida, que ha recordado que es "el primero que quiere que salga adelante esta operación porque son 10.700 viviendas", ha pedido a la ministra que "no engañe a los españoles".

El intercambio ha llegado apenas dos días después de que el Gobierno escenificara en Campamento el inicio de las demoliciones, en un acto que replicó casi punto por punto al celebrado en el mismo lugar en 2006 por Zapatero.

Entonces, como ahora, la imagen fue la de un presidente asistiendo al derribo de edificios militares, aunque esta vez sin la presencia de ningún representante municipal ni autonómico, una ausencia que Almeida calificó de "descortesía" y que vinculó a un uso político del proyecto.

Sobre la presencia de ministros sin competencias directas en la operación, como Félix Bolaños u Óscar López, la ministra ha defendido que el titular de Presidencia acudió "en calidad de vecino", al tratarse de "su barrio", y ha rechazado la lectura de "ticket electoral" que hizo el alcalde. "No es que vaya a ser candidato a la alcaldía de Madrid", ha zanjado Rodríguez.