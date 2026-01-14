La Comunidad de Madrid lanza una plataforma de IA para las pymes

La Comunidad de Madrid ha lanzado AI4Pymes Madrid, una plataforma dirigida a pequeñas y medianas empresas que utiliza herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar su gestión diaria.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha inaugurado este miércoles el acto de presentación de este proyecto, celebrado en el Espacio Bertelsmann, donde se ha realizado una demostración del funcionamiento del portal. López-Valverde ha señalado que "este programa nace con la vocación de acercar la IA a las empresas madrileñas, especialmente a las pequeñas y medianas".

"Nuestro objetivo es que esta tecnología sea útil, fácil de usar y esté adaptada a las necesidades reales de cualquier empresa de la región", ha añadido.

Las Pymes de la región pueden utilizar esta herramienta, que ya está operativa a través de la página web de IndesIA, para analizar sus datos, crear asistentes virtuales o gestionar licitaciones y subvenciones más rápido. Este espacio está configurado de forma intuitiva y guiada para que las firmas puedan iniciarse o avanzar en la utilización de la Inteligencia Artificial sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Entre los usos disponibles se incluyen herramientas de análisis inteligente de datos empresariales; un gestor que analiza convocatorias públicas, identifica los requisitos clave, comprueba si la empresa cumple las condiciones y ayuda a preparar las respuestas de forma semiautomática; y un sistema de automatización de subvenciones que permite localizar, seleccionar y solicitar ayudas de manera más ágil.

Asimismo, la plataforma incorpora un digitalizador de albaranes y un creador de asistentes virtuales orientados a la gestión documental y a la consulta de información interna, con el objetivo de liberar tiempo y recursos.

Dentro de AI4Pymes Madrid también se desarrolla el Programa de Uso y Aplicación de la Inteligencia Artificial para empresas de Madrid, que comenzó en febrero de 2025. Este proyecto ofrece a los negocios un acompañamiento completo para poner en marcha sus proyectos. Esta iniciativa, promovida por la Consejería de Digitalización en colaboración con IndesIA, está financiada con fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.