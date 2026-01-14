Un espectáculo con bengalas en un restaurante madrileño provoca un incendio y el desalojo de los comensales

Tras lo ocurrido recientemente en Suiza y la tragedia de hace algunos años en un restaurante de Manuel Becerra en Madrid, un incendio ocurrido la madrugada del pasado domingo en el restaurante Fanático –situado en el Paseo de la Castellana y perteneciente al grupo GLH Singular Restaurants– ha vuelto a poner en el centro del debate el uso de bengalas. El suceso, que obligó a desalojar preventivamente el local, se produjo durante un espectáculo musical en el que se utilizaron bengalas en el interior del establecimiento.

Según el comunicado oficial remitido por el grupo, se trató de un conato de fuego que fue detectado y controlado en un intervalo aproximado de ocho segundos mediante el uso de extintores, sin llegar a propagarse ni generar daños personales o estructurales. La evacuación del local se realizó de forma preventiva, ordenada y con las vías de salida plenamente operativas en todo momento.

GLH Singular Restaurants subraya que el establecimiento cuenta con todos los certificados de protección ignífuga exigidos por la normativa vigente, así como con una ignifugación integral del local, factores que contribuyeron a evitar consecuencias mayores. Desde el grupo insisten en que nunca se ha producido una situación de alarma y que la actuación del personal fue inmediata y conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Una tragedia similar a la de Manuel Becerra

El riesgo de los espectáculos con fuego en locales cerrados no es nuevo en Madrid. En abril de 2023, un incendio en la pizzería Burro Canaglia de la glorieta Manuel Becerra se cobró la vida de tres personas y dejó una veintena de heridos.

El fuego se originó por una pizza flambeada servida en una de las mesas, que se propagó rápidamente por las paredes y el techo del local, dificultando la evacuación de los clientes. Testigos y el dueño del restaurante declararon ante el juez que instruye la causa, mientras que el procedimiento judicial sigue abierto, investigando delitos de homicidio imprudente, lesiones y contra los derechos de los trabajadores.

Lo mismo pasó hace un par de semanas en un bar de Suiza, donde un incendio provocado por unas bengalas colocadas en botellas dejó 40 víctimas mortales y 116 personas heridas.

Quejas de los comensales sobre el desalojo

Algunos clientes han ofrecido una versión más crítica de lo ocurrido. En declaraciones recogidas por El Mundo, varios comensales relatan momentos de confusión tras iniciarse el fuego y aseguran que el humo se extendió rápidamente por la sala, lo que generó nerviosismo entre los asistentes. Una de las afectadas reconocía al diario que llegó a temer que la situación pudiera derivar en una tragedia similar a la de Suiza.

El mismo medio recoge también quejas sobre la gestión posterior al desalojo. Algunos clientes denuncian que se les exigió el pago íntegro de la cena pese a no haber podido finalizarla y describen el trato del personal como "agresivo" o "vejatorio", afirmaciones que el restaurante niega. Desde Fanático aseguran que solo se cobró a las mesas que ya habían terminado y que, en otros casos, se ofrecieron descuentos para futuras visitas.

En cuanto a la intervención de los servicios de emergencia, fuentes de Emergencias Madrid confirmaron a Europa Press que no se recibió aviso ni fue necesaria la presencia de Bomberos o del Samur, ya que el incidente quedó solventado por los responsables del propio local.

La prohibición definitiva de bengalas en restaurantes del grupo

Como consecuencia directa de lo ocurrido, GLH Singular Restaurants ha anunciado la prohibición definitiva del uso de bengalas y de cualquier elemento pirotécnico en todos sus establecimientos. La compañía, que cuenta con 13 años de trayectoria, opera actualmente 19 restaurantes y cinco coctelerías y emplea a más de 1.000 profesionales. Solo en 2025, el grupo llevó a cabo más de 1.500 espectáculos y recibió a más de dos millones de clientes, sin que se hubieran registrado incidentes similares.

El suceso ha tenido también repercusión a nivel institucional. El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que estudia prohibir el uso de bengalas en determinados espectáculos que se desarrollan en locales de ocio, una medida que podría incluirse en la nueva Ordenanza de Prevención de Incendios que prepara el Consistorio y cuyo borrador se encuentra en una fase avanzada. El objetivo, según fuentes municipales, es evitar episodios como el registrado en Fanático y reforzar la seguridad en espacios cerrados.

Desde el grupo de restauración insisten en que el incidente fue puntual y excepcional, que están analizando internamente lo sucedido y que mantienen su total disposición a colaborar con las autoridades competentes. "Lamentamos las molestias ocasionadas y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la responsabilidad y la mejora continua en todos nuestros establecimientos", concluye el comunicado oficial.