Ayuso reúne a su Gobierno en Manzanares El Real: la respuesta sobre el nuevo modelo de financiación está sobre la mesa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reúne a su Gobierno este viernes para seguir trabajando en los principales objetivos del Ejecutivo autonómico para 2026. El encuentro se desarrollará en la Residencia Santillana -Manzanares El Real-, una cita habitual de la presidenta madrileña y los consejeros al inicio del año y tras el verano para perfilar la actividad y los retos del Gobierno regional de cara a los próximos meses.

Todo ello en un comienzo de 2026 con los terceros Presupuestos generales aprobados de la Legislatura y 34 rebajas de impuestos en vigor, dirigidas mayoritariamente a facilitar el acceso a una vivienda.

Encima de la mesa en esta nueva reunión de trabajo del equipo de la presidenta Díaz Ayuso, medidas para el refuerzo en la calidad de todos los servicios públicos madrileños o la vivienda con el Plan de Choque 2026/27 en un año donde se sumarán otras nuevas 3.200 nuevas casas de alquiler asequible del Plan VIVE que ya ha entregado más de 5.000 pisos en la región.

"El Ejecutivo autonómico seguirá este año aplicando iniciativas enfocadas a consolidar y aumentar su liderazgo en la creación de empleo y como motor de la economía española", informan también desde la Comunidad de Madrid.

También, como no podía ser de otra manera, estará sobre la mesa el análisis y la respuesta ante el nuevo e insolidario modelo de financiación autonómica del Gobierno central pactado unilateralmente con los independentistas catalanes y que privilegia a Cataluña frente al resto de CCAA.

Precisamente este jueves la presidenta alertó de que los servicios públicos están en riesgo en Madrid tras el pacto de Sánchez con el "expresidiario", en referencia Oriol Junqueras. "No descarto que tengamos verdaderos problemas para sufragar los servicios, que quizás es lo que están buscando para después ponernos la pancarta y que siga el negocio corrupto". En este sentido, recordó que Madrid antes aportaba el 76% del fondo para sufragar los servicios públicos en otras regiones y ahora la aportación será "incalculable, estimamos que de más del 82%".

Ayuso fue especialmente dura ante lo que considera un "chantaje, un soborno y, sobre todo, corrupción" porque "es hablar de futuro de todos los españoles con un expresidiario que necesita pactar con el presidente del Gobierno seguir adelante" e "ir fomentando una nación paralegal de manera que un día no haga falta ni siquiera un referéndum acerca de la independencia de Cataluña porque ya lo tendrán todo de hecho".