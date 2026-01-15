El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció este miércoles que el Gobierno de España presentará una candidatura para que San Fernando de Henares (Madrid) y Móra la Nova (Tarragona) acojan una de las futuras gigafactorías de Inteligencia Artificial (IA) de la Unión Europea.

La Comisión Europea tiene previsto lanzar próximamente el concurso para elegir, al menos, cuatro instalaciones en distintos Estados miembros, por lo que el Gobierno de España lanzará esta candidatura conjunta con el objetivo de aspirar a construir una de esas cuatro gigafactorías.

López explicó durante su intervención en el foro Spain Investors Day que la propuesta española será una candidatura conjunta, que contempla esta instalación y otra en Móra la Nova, ya anunciada el pasado junio, dentro de un mismo proyecto que espera superar los 4.000 millones de euros. Esta candidatura incluye un proyecto multisede, con ubicaciones en estas localidades y con funciones complementarias en ambas instalaciones.

Desde el Ejecutivo de Salvador Illa quisieron puntualizar después que Madrid "complementará" la candidatura, si bien el "eje" de ésta seguirá siendo Móra la Nova. La futura construcción en Tarragona será propuesta como "central para la gigafactoría", de modo que "se reafirmará como eje de la candidatura", subrayaron en unas declaraciones recogidas por Efe.

Esta se "complementará con otros nodos para aportar más capacidad de computación que sume al proyecto, en distintas fases". Las fuentes del gobierno catalán concluyen: "El objetivo, desde Cataluña, es contribuir a disponer de una candidatura final que sea ganadora e incontestable, que vaya más allá de la ambición inicial en términos de capacidad total de computación para el proyecto".

Mientras, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sigue a la espera de conocer los detalles del proyecto. La propuesta inicial del Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalidad, recuerdan, dejaba a Madrid fuera del mismo, y es ahora, "tras constatarse las dificultades de esa candidatura en Europa, cuando se plantea incorporar a la Comunidad de Madrid". En este contexto, señalan el Gobierno regional mantiene una posición de "prudencia y expectación" hasta conocer los detalles del plan.

Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid solo ha mantenido una reunión con el ministro Óscar López en la que se acordó un posterior encuentro técnico con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA). Este encuentro, previsto inicialmente para el pasado martes, fue aplazado a última hora y reprogramado para la próxima semana.

"Nos alegra que ahora se reconozca el papel que la Comunidad de Madrid puede desempeñar en un proyecto de estas dimensiones, pero antes de tomar cualquier decisión necesitamos conocer su alcance, su modelo de gobernanza y sus garantías. Madrid aporta capacidad tecnológica, talento e infraestructuras, pero exige rigor y claridad en los proyectos de país", ha señalado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.

Desde la Comunidad de Madrid reiteran su total compromiso con el desarrollo de la Inteligencia Artificial y la innovación como palancas de crecimiento y bienestar, y subrayan que su colaboración en cualquier iniciativa de carácter nacional o europeo estará siempre basada en criterios de "transparencia, eficacia y beneficio real para los ciudadanos".

"Si el Gobierno de Pedro Sánchez no explica con claridad el proyecto, Madrid no va a comprometer recursos públicos en iniciativas que puedan convertirse en nuevos privilegios territoriales. La Comunidad de Madrid solo apoyará proyectos que beneficien al conjunto del país, se gestionen con transparencia y garanticen igualdad de oportunidades para todos los españoles. No se trata de poner dinero, sino de garantizar que cada euro público se destine a fortalecer la competitividad y la innovación real, no a satisfacer intereses políticos particulares", concluye el consejero de Digitalización.