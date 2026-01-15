La "superestrella" de Más Madrid que quiere jubilar a Mónica García: "Me voy a presentar"

El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Emilio Delgado, ha decidido dejar de jugar a las insinuaciones y mover ficha: se presentará a las primarias del partido para optar a ser candidato a la Comunidad de Madrid. De esta manera, abre un pulso directo con la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que hasta ahora se daba como principal aspirante de la formación frente a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de 2027.

"Al final sí me voy a presentar", ha reconocido el propio Delgado a ABC. Desde hace días, las sospechas se habían intensificado tras su renuncia al acta de concejal de Móstoles, un paso que justificó en un comunicado por su deseo de "centrarse en su papel en la Asamblea de Madrid".

Nacido en Madrid en 1976, Delgado acumula más de veinte años de trayectoria política y una década como diputado regional. Llegó a la Asamblea en las listas de Podemos y, tras abandonar la formación morada en 2016, se integró en el proyecto de Más Madrid, con el que logró escaño en 2019. Desde entonces, se ha ido erigiendo como uno de los perfiles más conocidos del grupo parlamentario.

Proyección en la que coinciden fuentes internas de la formación consultadas por ABC, que reconocen "no andar sobrados de perfiles mediáticos tan conocidos como Emilio" y llegan a definirle incluso como una "superestrella". "Va por la calle y le van parando para saludarle", aseguran.

Pero según el mencionado diario, el diputado no solo ha confirmado su candidatura, sino que también ha presionado a su partido para acelerar los tiempos al reclamar la convocatoria urgente de unas primarias hoy sin fecha. Su objetivo, según explica a ABC, es que Más Madrid "recupere el pulso y reconecte con las mayorías sociales y políticas, más allá de los nichos".

Ese perfil es, precisamente, el que quiere poner en valor frente a una ministra García a la que dentro y fuera del partido se percibe cada vez más alejada del terreno autonómico. "Mónica es muy querida en nuestra organización, pero lleva un tiempo alejada del terreno. Las labores como ministra la han absorbido", recoge el mismo diario.

Si finalmente se diese la batalla, advierte ABC, estaría "muy reñida". Por su parte, el portavoz se muestra cómodo en la confrontación con la líder de su partido y trata de restarle dramatismo al responder que "la competencia es sana".

En la web oficial de Más Madrid, Delgado se autopresenta como experto "en políticas deportivas y adicciones, muy especialmente en relación a la ludopatía y las casas de apuestas y salones de juego". Bajo su nombre, la frase "Madrid merece más".