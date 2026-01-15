'Mañaneros' vincula el escándalo de Julio Iglesias con el PP y pregunta a Ayuso si se pondría del lado de un violador

Mañaneros 360, el programa que Javier Ruiz presenta en TVE, ha encontrado en la exclusiva de eldiaio.es sobre Julio Iglesias un filón pues le permite durante unos días centrar la atención en otra cosa que no sean los escándalos que acechan al Gobierno de Pedro Sánchez, el más reciente el nuevo acuerdo de financiación asimétrico y a la carta para Cataluña que ha puesto en pie de guerra a todas las comunidades autónomas sin excepción, también a las gobernadas por el PSOE.

Los esfuerzos del polémico programa – censurado internamente por el Consejo de Informativos de la cadena por difundir a sabiendas el bulo de la bomba lapa de la UCO – se centran en vincular la figura del cantante español más universal con el Partido Popular.

"Julio Iglesias, mito de la derecha española. Amigo, apoyo público y símbolo de la derecha española. Esta es la historia de amor de Julio Iglesias con el Partido Popular". De esta forma anunciaban desde Mañaneros este miércoles una de las piezas que se emitió durante el programa y que recordaba el mitin de la campaña de José María Aznar de 1996 al que fue invitado así como su buena sintonía aquellos años con los populares valencianos. Todo ello intercalando de forma constante imágenes de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. "Ha cantado al amor, al desamor y, durante décadas, al Partido Popular", sostiene TVE.

🔵Julio Iglesias, mito de la derecha española Amigo, apoyo público y símbolo de la derecha española Esta es la historia de Julio Iglesias con el Partido Popular#Mañaneros14E https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/wFIWCnKLwB — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) January 14, 2026

Un día después un reportero de este programa se acercó hasta la rueda de prensa que ofreció la presidenta de la Comunidad de Madrid - la primera tras el parón navideño – antes de visitar la la exposición Des-caradas. Mujeres históricas vistas con los ojos de hoy, que estará en el Real Jardín Botánico hasta el 26 de abril.

Díaz Ayuso había estado envuelta en polémica por este asunto a raíz del comentario que escribió en la red social X, antes Twitter: "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias". Este jueves la presidenta se reafirmó en sus palabras. "Mis palabras están fijadas y las tienen ahí escritas, escritas quedan".

En este sentido la presidenta incidió en que su posición en relación a este asunto está "fijada" y consiste en no "contribuir al descrédito de las personas que no están en política". "No vamos a prestarnos al linchamiento de un artista, al desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos".

Fueron varios los periodistas que se interesaron por ahondar en ello, pero desde el programa de Javier Ruiz fueron más allá y lanzaron estas dos preguntas: "Hay una investigación periodística de hace más de tres años, hay ya denuncias presentadas… le quería preguntar qué más necesita la Comunidad de Madrid para condenar una agresión sexual como la que relatan esos testimonios; ¿la postura oficial de la Comunidad de Madrid es que si hoy una mujer madrileña denunciara una agresión sexual, la Comunidad de Madrid estaría del lado del presunto agresor y no del lado de la víctima?". Ayuso contestó: "Nosotros estamos con el Estado de derecho".