El encuentro entre Ayuso y Eitan Horn: "Uno de sus mayores lamentos es que un niño participara armado en su secuestro"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido en Madrid a Eitan Horn, superviviente del secuestro perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 durante el ataque a Israel. Eitan ha acudido al encuentro acompañado por su hermano Amos Horn, quien ha sido una de las voces más activas en la denuncia pública del cautiverio sufrido por sus hermanos. La reunión se ha producido en el marco de la visita de Eitan a la capital para relatar su experiencia tras más de dos años retenido en los túneles de Gaza.

Ayuso ha publicado en su perfil de X la historia de Eitan Horn, educador de profesión, quien pasó 737 días secuestrado en condiciones extremas. En el mensaje, la presidenta ha subrayado uno de los recuerdos que más han marcado al superviviente: la participación de un niño palestino armado en su secuestro. "Eitan Horn ha sufrido dos años de secuestro en los túneles de Hamás. Es educador y uno de sus mayores lamentos es que un niño palestino participara, armado, en su secuestro", ha escrito Ayuso, agradeciendo su visita.

Eitan Horn ha sufrido 2 años de secuestro en los túneles de Hamás. Es educador y uno de sus mayores lamentos es que un niño palestino participara, armado, en su secuestro. Gracias por visitarnos y que Iair vuelva a la Comunidad de Madrid con la promesa de traer libre a su… pic.twitter.com/IHBy9WGt1c — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 15, 2026

Los hermanos Horn, de origen argentino y residentes en Israel desde hacía años, vivían en el kibutz de Nir Oz, una de las comunidades más castigadas durante el ataque del 7 de octubre, donde uno de cada cuatro habitantes fue asesinado o secuestrado. Ese día, miembros de Hamás irrumpieron violentamente en su vivienda y se llevaron a Eitan y a su hermano mayor, Iair Horn. Durante los primeros días de cautiverio permanecieron separados, sin saber si el otro seguía con vida, hasta que sus secuestradores descubrieron que eran hermanos y los mantuvieron juntos bajo tierra.

Condiciones extremas e infrahumanas

El cautiverio transcurrió íntegramente en túneles, sin acceso a la luz natural y en condiciones extremas. En su testimonio en el programa Espejo Público, de Antena 3, Eitan ha descrito el encierro con crudeza: "Condiciones infrahumanas, violencia física, mental y sexual. Tortura mental. Sin ver la luz del sol. Incomunicados. Me quitaron la libertad del ser humano". El día a día era imprevisible. "Era muy cambiante, podíamos estar corriendo por los túneles o estar tirados días y horas donde nos metieran", ha explicado.

En este sentido, Horn ha relatado que el miedo era constante. "Siempre teníamos la tensión de si pudieran matarnos en cualquier momento, pero intentábamos apoyarnos los unos a los otros". El maltrato psicológico fue permanente. "El maltrato mental era constante", ha asegurado, detallando cómo sus secuestradores difundían información falsa: "Nos decían que nadie estaba luchando por nosotros, que el mundo estaba a favor de que nos quedásemos secuestrados".

La situación médica de su hermano Iair, que padece diabetes, fue clave para su liberación tras 498 días de cautiverio. Sin embargo, para Eitan, el secuestro se prolongó casi un año y medio más, pasando ese tiempo con distintos grupos de rehenes y bajo una fuerte tensión interna. Finalmente recuperó la libertad el 13 de octubre de 2025, dos años y siete días después del ataque. Tres meses después de su liberación, ha reconocido en Antena 3: "No duermo por las noches, llevo solo tres meses en libertad. Siento que he vuelto a nacer y estoy aprendiendo día a día".

Eitan ha admitido que las secuelas le acompañarán siempre. "Me han quedado muchas secuelas y me van a quedar de por vida. Nunca voy a volver a ser la persona que era antes", ha afirmado, subrayando que ahora siente la obligación de contar lo vivido: "Es mi obligación contarle al mundo lo que pasó allí durante dos años".

"Que no vuelva a ocurrir un 7 de octubre"

Durante su estancia en Madrid, Eitan ha viajado junto a Amos Horn, el hermano que vivió el secuestro desde fuera. Ambos han participado en actos públicos y en la presentación del documental ‘47 minutos: imágenes sin censura del 7 de octubre’, proyectado en la Universidad CEU San Pablo. Amos ha recordado que muchos de sus amigos aparecen en el documental entre las víctimas y señaló: "Esperamos que el mundo aprenda y no vuelva a ocurrir un 7 de octubre en ningún lugar del mundo".

La recepción de Eitan Horn se suma a otros encuentros previos mantenidos por Ayuso con familiares de personas secuestradas por Hamás. En 2024, la presidenta madrileña ya recibió en la Real Casa de Correos a varios familiares de rehenes, entre ellos el propio Amos Horn, trasladándoles su solidaridad y el deseo de que pudieran reencontrarse pronto con sus seres queridos.