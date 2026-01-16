Hito de la sanidad de Madrid: el Hospital 12 de Octubre hace cuatro trasplantes de corazón en 63 horas

La sanidad pública de la Comunidad de Madrid ha alcanzado un hito inédito en España al realizar cuatro trasplantes de corazón en menos de tres días, concretamente en un intervalo de 63 horas, en el Hospital público 12 de Octubre. Las intervenciones se han practicado a pacientes en situación de extrema gravedad y han concluido con una evolución clínica favorable.

Los cuatro receptores presentaban un estado previo muy comprometido. Dos de ellos dependían de un sistema de asistencia mecánica circulatoria (ECMO), que oxigena la sangre y mantiene la función vital del paciente hasta la llegada de un órgano compatible. Otro de los trasplantes correspondía a un retrasplante cardiaco, un procedimiento especialmente complejo.

Tras las intervenciones, solo uno de los pacientes continúa ingresado, realizando ejercicios de rehabilitación cardiaca, mientras que el resto evoluciona favorablemente. La cardióloga María Dolores García Cosío, del Hospital 12 de Octubre, ha explicado que estos casos han supuesto "un reto más allá del número de actividad" por la complejidad clínica y por la necesidad de ajustar al máximo los tiempos quirúrgicos para preservar el órgano.

Donación en asistolia controlada

Tres de los cuatro corazones trasplantados procedían de donantes en asistolia controlada, es decir, personas fallecidas por parada cardiorrespiratoria fuera de un centro hospitalario. Este tipo de donación, cada vez más frecuente, ha permitido aumentar la disponibilidad de órganos en los últimos años.

El jefe de Cirugía Cardíaca del hospital, Christian Muñoz Guijosa, ha señalado que la realización de cuatro trasplantes en un solo fin de semana refleja "el compromiso del hospital y de los servicios implicados con el trasplante de órganos". Ha subrayado, además, el papel clave de la Coordinación de Trasplantes y la "generosidad de las familias donantes", sin la cual estos procedimientos no serían posibles.

Cada alerta de donación y trasplante activa a alrededor de 50 profesionales, entre cirujanos, cardiólogos, intensivistas, anestesistas, personal de enfermería, técnicos y personal de apoyo. Esta coordinación permite que las intervenciones se realicen en el momento preciso y con el tiempo justo, garantizando la adecuada conservación del órgano.

Según Muñoz Guijosa, el incremento progresivo del número de trasplantes cardiacos en el centro está directamente relacionado con la incorporación de nuevos modelos de donación, como la asistolia controlada.

Más de tres décadas de experiencia

El programa de trasplante cardiaco del Hospital 12 de Octubre se puso en marcha en 1991 y desde entonces se ha consolidado como uno de los de mayor actividad en España. Hasta la fecha, el centro ha realizado 735 trasplantes de corazón, lo que lo sitúa como referente nacional e internacional.

El cardiólogo Javier de Juan ha destacado que esta trayectoria se ha visto reforzada en los últimos años gracias a la combinación de trasplante cardiaco y sistemas de asistencia ventricular, así como a la evolución de los modelos de donación.

El testimonio de Alfonso, un paciente trasplantado

Entre los pacientes intervenidos se encuentra Alfonso Pinilla, que arrastraba una insuficiencia cardiaca desde 2017. Tras ocho años de enfermedad, ha recibido un nuevo corazón con una evolución sin complicaciones. "El trasplante ha salido muy bien y no he tenido dolores", ha explicado, agradeciendo el cuidado recibido por el equipo sanitario.

Alfonso ha puesto en valor el trabajo de los profesionales del hospital, tanto de los más jóvenes como de los más experimentados, y ha destacado el ambiente de aprendizaje y colaboración del equipo: "Es una experiencia muy bonita, ver el equipo humano que hay detrás es impresionante".

También ha querido agradecer expresamente a la familia del donante "la segunda oportunidad de vivir" y ha insistido en la importancia de la donación de órganos para salvar vidas.