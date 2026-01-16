La combativa reaparición de Ayuso: de la 'rehabilitación' del exfiscal general al "linchamiento" de Julio Iglesias

La presidenta de la Comunidad de Madrid reapareció este jueves ante los medios de comunicación. Se trataba de la primera rueda de prensa que ofrecía Isabel Díaz Ayuso tras el parón de las Navidades y la mandataria autonómica ha estado especialmente combativa sin esquivar ninguna de las cuestiones planteadas por los periodistas.

Una de las principales fue la polémica generada a raíz del comentario que ésta escribió en la red social X, antes Twitter, sobre el escándalo que rodea a Julio Iglesias. Ayuso no se ha retractado de sus palabras, más bien al contrario: "Mis palabras están fijadas y las tienen ahí escritas. Escritas quedan".

En este sentido, la presidenta incidió en que su posición en relación a este asunto está "fijada" y consiste en no "contribuir al descrédito de las personas que no están en política". "No vamos a prestarnos al linchamiento de un artista, al desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos".

De sus palabras se deduce que para ella esta polémica es una nueva cortina de humo con la que se pretende desviar el foco de los escándalos que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez. "Por ejemplo, ese juez que está en Nueva York y que podría condenar a Zapatero y a ese lobby al que denuncia el entorno del señor Ábalos; las imputaciones de Begoña Gómez y el hermano del presidente; la situación de la Fiscalía General del Estado. O por ejemplo, la novedad de que Sánchez acaba de ceder las últimas cinco competencias al PNV sin ninguna explicación sólo para que le aprueben unos presupuestos. Entregar lo de todos para hacer conchabeo a espaldas de los ciudadanos, es decir, el futuro y la organización de España", algo que calificó de "corrupción de Estado".

Fueron varios los periodistas que se interesaron por ahondar en ello, pero desde Mañaneros 360, el programa de Javier Ruiz en TVE, fueron más allá: "Hay una investigación periodística de hace más de tres años, hay ya denuncias presentadas… le quería preguntar qué más necesita la Comunidad de Madrid para condenar una agresión sexual como la que relatan esos testimonios, ¿la postura oficial de la Comunidad de Madrid es que si hoy una mujer madrileña denunciara una agresión sexual, la Comunidad de Madrid estaría del lado del presunto agresor y no del lado de la víctima?". La presidenta contestó: "Nosotros estamos con el Estado de derecho".

El" chantaje, la ilegalidad y el robo" de la financiación

Ayuso también abordó el nuevo acuerdo de financiación asimétrico y a la carta para Cataluña que ha puesto en pie de guerra a todas las comunidades autónomas sin excepción, también a las gobernadas por el PSOE. "Esto es chantaje, es soborno y, sobre todo, es corrupción" porque "es hablar de futuro de todos los españoles con un expresidiario que necesita pactar con el presidente del Gobierno seguir adelante" e "ir fomentando una Nación paralegal de manera que un día no haga falta ni siquiera un referéndum acerca de la independencia de Cataluña porque ya lo tendrán todo de hecho".

La presidenta alertó de que tras este pacto con el independentismo los servicios públicos de la Comunidad de Madrid están en peligro. "No descarto que tengamos verdaderos problemas para sufragar los servicios, que quizás es lo que están buscando para después ponernos la pancarta y que siga el negocio corrupto". En este sentido, recordó que Madrid antes aportaba el 76% del fondo para sufragar los servicios públicos en otras regiones y ahora la aportación será "incalculable, estimamos que de más del 82%".

El "desprestigio" de la carrera fiscal

También abordó la 'rehabilitación' que del exfiscal general del Estado ha hecho su sucesora en el cargo, Teresa Peramato, quien ha librado a Álvaro García Ortiz de ser suspendido o expulsado de la carrera fiscal tras la condena del Tribunal Supremo. "Lo que es evidente es que nunca habíamos asistido a un desprestigio de la carrera fiscal y de esta institución como ahora, que ha quedado totalmente desacreditada. Y para muestra un botón: todos aquellos que aplaudían al fiscal camino del banquillo después y antes de ser condenado pues siguen en las mismas", expuso.

Deslizó, asimismo, que espera que "actúe y sea igualmente diligente a la hora de investigar todos los casos de presuntos abusos que ha habido en el seno de la Moncloa y de tantos gobiernos del Partido Socialista". Estas declaraciones llegan después de que la Fiscalía haya rechazado investigar a Paco Salazar por varios delitos de acoso sexual y contra la integridad moral ante "la inexistencia de denuncia de las personas agraviadas" en un escrito en el que pide inadmitir la querella que presentó Hazte Oír.

El varapalo del Constitucional

Y por último, la presidenta abordó sendas resoluciones del Tribunal Constitucional que vienen a amparar al PSOE y a Más Madrid respectivamente. En primer lugar, TC tumbó el veto de la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid a que una diputada del PSOE preguntara sobre la respuesta de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta, a Esther Palomera, adjunta al director de eldiario.es, y también amparó a Más Madrid frente a la inadmisión de una decena de iniciativas que buscaban reprobar al alto cargo o investigar el modelo de colaboración público privada en sanidad para vincularlo con los negocios del novio de la presidenta, Alberto González Amador.

"Nosotros somos el Gobierno regional que más nos sometemos al control parlamentario y yo animo que vean ahí los datos: por ejemplo, de las 64.861 iniciativas de esta legislatura ahora mismo el Constitucional está valorando en torno a 16. Y quizá sea también la propia oposición la que utiliza el contador para multiplicar preguntas absurdas que no tienen encaje ninguno", contestó.

En este sentido, Ayuso puso algunas de estas preguntas como ejemplo: "'¿Qué medidas tiene previstas adoptar el Gobierno para mitigar el malestar masculino?'", "'¿considera que la trama aquí está relacionada con la sequía?'" o "'presupuesto ejecutado por parte del Gobierno de Madrid para la compra de televotos en Eurovisión en favor del Estado genocida de Israel'". " Pues claro, hay preguntas que no puede recoger la Mesa" de la Cámara, justificó.