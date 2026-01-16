Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid muestran cómo actuar ante un incendio en una vivienda

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Asociación Española de Lucha contra el Fuego (ASELF), realizaron una demostración práctica en El Hormiguero para explicar el comportamiento del fuego y del humo en incendios domésticos, así como las pautas correctas de actuación para la ciudadanía. La actividad se llevó a cabo mediante maquetas de un edificio de varias viviendas y de una casa unifamiliar, con el objetivo de mostrar de forma visual y realista cómo evoluciona un incendio en espacios cerrados.

¿Qué hacer si se produce un incendio en nuestra vivienda?

Durante la demostración, los bomberos explicaron que, si el incendio se origina en el interior de la vivienda y existe la posibilidad de salir con seguridad, la recomendación es abandonar el domicilio de inmediato. Es fundamental cerrar la puerta al salir, llevarse las llaves, salir a la calle y llamar al 112 para alertar a los servicios de emergencia. A la llegada de los bomberos, las llaves deben ser entregadas para facilitar su intervención.

Cerrar la puerta de la vivienda es una acción clave, ya que retrasa la propagación del humo y del fuego, ganando un tiempo vital para el resto de vecinos y para la actuación de los equipos de emergencia.

¿Y si no podemos salir?

Si por cualquier circunstancia no es posible abandonar la vivienda, los bomberos indicaron que lo prioritario es alejarse de la zona del incendio. Para ello, se deben cerrar todas las puertas y ventanas posibles y refugiarse en la habitación más alejada del fuego, preferiblemente aquella que tenga una ventana al exterior y el mayor número de obstáculos entre el incendio y la persona afectada.

Además, se recomienda tapar las rendijas de la puerta con toallas o paños húmedos, e incluso sellar el perímetro con cinta americana para reducir la entrada de humo. Una vez a salvo, es imprescindible llamar al 112, facilitar la localización exacta y explicar la situación, ya que esto convierte automáticamente a la persona en una prioridad para los servicios de emergencia.

El peligro del humo y el "efecto chimenea"

Uno de los aspectos más destacados de la demostración fue la explicación del comportamiento del humo. Los bomberos mostraron cómo el humo se desplaza rápidamente, ocupando todos los espacios disponibles tanto en sentido vertical como horizontal.

En los edificios de varias plantas, la caja de la escalera actúa como una auténtica chimenea. Si la puerta de la vivienda incendiada queda abierta, el humo se propaga por todo el edificio en cuestión de segundos. En este sentido, los expertos insistieron en que nunca se debe salir a la escalera si está llena de humo, ya que la mayoría de las víctimas mortales en incendios, cerca del 70 %, fallecen por inhalación de gases tóxicos y calientes, y no por las llamas.

Ventilación: un gran riesgo

Durante el ejercicio práctico también se evidenció el peligro de abrir puertas o ventanas en presencia de un incendio. Al hacerlo, se modifica el flujo de ventilación y se aporta oxígeno al fuego, lo que provoca que el incendio se reavive de forma súbita.

Los bomberos mostraron cómo una ventilación repentina puede generar un aumento brusco de la velocidad y la presión de las llamas, dando lugar a fenómenos de desarrollo rápido del incendio o a inflamaciones súbitas de los gases acumulados. Por este motivo, insistieron en que mantener las puertas cerradas es una de las medidas más eficaces para controlar la evolución del fuego.

Si el incendio no está en nuestra vivienda

Cuando el incendio se produce en otra vivienda del edificio, la recomendación es clara: si la escalera está inundada de humo, no se debe salir del domicilio. En estos casos, se debe cerrar la puerta de la vivienda, refugiarse en una habitación con ventana y llamar al 112 para informar de la situación y de la ubicación exacta.

Según explicaron los bomberos, incluso una puerta interior cerrada puede ofrecer entre 15 y 30 minutos de protección frente al humo y el calor, un tiempo crucial hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Detectores de humo: una inversión en vida

La demostración concluyó con un llamamiento a la instalación de detectores de humo en las viviendas. Aunque la normativa aún no los exige de forma generalizada, los bomberos subrayaron que se trata de un dispositivo económico, con un coste aproximado de 15 euros, fácil de instalar y capaz de alertar a tiempo mediante una señal acústica potente.

Los servicios de bomberos recuerdan que en sus páginas web se puede encontrar información sobre la correcta colocación de estos dispositivos, considerados una auténtica inversión en seguridad y en vidas humanas.

Qué no debemos hacer

Los expertos recordaron una serie de conductas que deben evitarse en cualquier incendio. No se deben dejar puertas abiertas ni salir a la escalera si hay humo. Tampoco es seguro esconderse debajo de la cama, meterse en armarios o encerrarse en baños que no dispongan de ventilación exterior.

La opción más segura sigue siendo refugiarse en una habitación alejada del fuego, con ventana, y sellar las rendijas de la puerta para impedir la entrada de humo.

Los Bomberos de Madrid y ASELF insistieron en que no existen dos incendios iguales, pero sí principios básicos que se repiten en todos ellos: cerrar puertas, no ventilar de forma incontrolada, no salir a la escalera con humo y avisar cuanto antes a los servicios de emergencia. El objetivo de esta demostración, señalaron, es que el mensaje llegue con claridad a la ciudadanía, ya que conocer cómo actuar ante un incendio puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.