Secuestran y torturan a una joven en Madrid por una falsa acusación de infidelidad

La Policía Nacional investiga un secuestro seguido de una salvaje agresión ocurrido el pasado 8 de enero en Madrid, cuya víctima es una joven que fue atacada por dos mujeres tras ser acusada falsamente de mantener una relación con el marido de una de ellas. Los hechos, de extrema violencia, fueron grabados en vídeo por las propias agresoras y el caso ha trascendido tras la difusión de esas imágenes en redes sociales. En ese contexto, la Policía ha detenido a un hombre por su presunta relación con los hechos.

Días antes del secuestro, la joven llevaba tiempo recibiendo amenazas a través de la red social TikTok. Los mensajes procedían de personas vinculadas al entorno de las agresoras, según consta en la denuncia interpuesta posteriormente ante la Policía.

Una mujer ha sido brutalmente agredida en su propia vivienda en Moratalaz, a manos de otra dos mujeres, que la acusaban de haber mantenido relaciones sexuales con el marido de una de las agresoras. De momento solo hay un detenido. En @BuenosDiasTM en 📡DIRECTO:… pic.twitter.com/wTQzYhPZkB — Telemadrid (@telemadrid) January 16, 2026

El secuestro en Vallecas

El día de los hechos, la víctima fue abordada en el distrito de Vallecas por dos mujeres que la introdujeron por la fuerza en el maletero de un vehículo. Desde allí fue trasladada hasta una vivienda situada en la zona de El Ruedo de Moratalaz. Una vez en el interior del piso, comenzó una agresión de extrema brutalidad.

Las imágenes, que han resultado determinantes para el avance de la investigación, muestran cómo la joven es desnudada y golpeada de manera reiterada, recibiendo puñetazos, patadas y tirones de pelo, mientras era insultada. En el vídeo también se escuchan amenazas de muerte dirigidas contra la víctima.

Huida tras la paliza

Tras la paliza, las agresoras sacaron a la joven del piso prácticamente desnuda, cubierta únicamente con ropa interior y una bata, con la intención de introducirla de nuevo en el coche. Fue entonces cuando logró escapar corriendo por la calle. Un hombre que se encontraba en las inmediaciones acudió en su auxilio, lo que provocó la huida inmediata de las agresoras.

La víctima fue trasladada posteriormente a su domicilio, en Villa de Vallecas, y tuvo que ser atendida en un centro sanitario por las lesiones sufridas. Al día siguiente presentó denuncia en una comisaría, donde reiteró que no había mantenido ningún tipo de relación con el marido de una de las agresoras.

La investigación, a cargo de la Unidad Judicial de la comisaría de Villa de Vallecas, ha permitido la detención de un hombre por su presunta implicación en los hechos. Las dos mujeres que aparecen en las imágenes han sido plenamente identificadas por los agentes, mientras continúan las diligencias policiales para esclarecer todos los detalles del caso.