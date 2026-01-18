Ayuso planta cara al "cinismo" de Sánchez: "Atenta ilegalmente contra la autonomía fiscal de Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a alzar la voz contra la deriva intervencionista del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En un contundente mensaje a través de sus redes sociales, Ayuso ha acusado al presidente del Gobierno de "atentar ilegalmente" contra la autonomía fiscal de la región, en lo que supone un nuevo capítulo de la ofensiva de Moncloa para armonizar impuestos al alza y asfixiar el modelo de éxito madrileño.

Ayuso no se ha mordido la lengua al calificar la actitud de Sánchez como un "alarde de cinismo". Según los datos aportados por la presidenta, la voracidad recaudatoria del Estado central es insostenible: "8 de cada 10 euros del trabajo de los madrileños se los lleva el Estado", ha denunciado.

El presidente del Gobierno atenta ilegalmente contra la autonomía fiscal de Madrid. En un alarde del cinismo que le caracteriza, oculta que 8/10 euros del trabajo de los madrileños se lo lleva el Estado para él, arrodillarse ante los independentistas. pic.twitter.com/yw1qikXkd9 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 18, 2026

Para la dirigente madrileña, este drenaje de recursos no tiene como fin la mejora de los servicios públicos, sino el mantenimiento de las alianzas de poder de Sánchez: "Se lo lleva el Estado para él, para arrodillarse ante los independentistas".

Madrid, el dique de contención

La confrontación entre la Puerta del Sol y el complejo de la Moncloa alcanza una nueva cota de tensión. Mientras el Gobierno central insiste en atacar la competencia fiscal y limitar las bonificaciones en impuestos como Patrimonio o Sucesiones, Ayuso se reafirma en su modelo de baja fiscalidad.

Desde el Gobierno regional insisten en que esta estrategia es la que ha permitido a Madrid ser el motor económico de España, atrayendo inversión y generando empleo. Sin embargo, para el tándem Sánchez-Montero, el dinamismo madrileño es un obstáculo que pretenden derribar mediante la imposición de un rodillo fiscal que anule la libertad de las comunidades autónomas.