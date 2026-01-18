Protección Civil y Emergencias de la Comunidad de Madrid se despliegan en Atocha

La Comunidad de Madrid, a través de su personal de Protección Civil y de Emergencias del 112, se encuentra en la estación de Atocha para apoyar en la gestión a víctimas y familiares afectados por el accidente ferroviario. Y la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha puesto a disposición los hospitales de la región.

Además, tanto el Summa112 como Samur-Protección Civil, dependiente del Ayuntamiento de la capital, han enviado a la estación de Atocha a psicólogos clínicos de emergencias por si hubiera necesidad de prestar asistencia a familiares o allegados de los viajeros de los trenes siniestrados.

En las llamadas recibidas al teléfono de emergencia Madrid 112 solicitando información del siniestro, se están facilitando los teléfonos de atención de Iryo (910 15 0000) y de Renfe (900 10 10 20). Aunque en estos momentos Iryo acaba de actualizar su número: 900 001 402.

ACTUALIZACIÓN:

Teléfono de atención a afectados: 900 001 402

Ponemos a vuestra disposición el siguiente número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el incidente.

Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/jWha6nHwqq — iryo.eu (@iryo_eu) January 18, 2026

Por su parte, la Dirección General Asistencial de la Consejería de Sanidad se ha puesto a disposición del Servicio Andaluz de Salud para lo que haga falta.

También la Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transportes y Metro de Madrid, ha trasladado a Renfe su total disposición para ofrecer ayuda y colaborar en las actuaciones que sean necesarias.