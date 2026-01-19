Seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid renuevan su liderazgo entre los diez mejores de toda España

Seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid han renovado su liderazgo entre los diez mejores de toda España, según los resultados de la undécima edición de Merco Salud, estudio independiente de referencia en el sector sanitario que se ha publicado hoy y que evalúa la reputación de estos centros. La Paz y Gregorio Marañón vuelven a copar el primer y segundo lugar, el 12 de Octubre se mantiene en el cuarto puesto, mientras que Ramón y Cajal (7º), Fundación Jiménez Díaz (9º) y Puerta de Hierro (10º) completan este ranking. El informe incluye también un ranking por comunidades autónomas, resultando igualmente La Paz el más valorado en la región madrileña.

Merco Salud -antiguo Monitor de Reputación Sanitaria- ha analizado también los mejores servicios clínicos del país en 40 especialidades. En este ámbito, la sanidad pública madrileña vuelve a estar en las posiciones de privilegio, siendo nuevamente La Paz el número uno en 16 de ellas, seguido del Gregorio Marañón en seis, 12 de Octubre en tres, y Ramón y Cajal en uno. Fuera del ámbito asistencial también han sido seleccionados los cinco centros hospitalarios con mejores equipos de Comunicación, figurando en primer y segundo lugar dos del Servicio Madrileño de Salud: Gregorio Marañón y La Paz.

Los resultados de esta undécima edición de Merco Salud se basan en más de 11.000 encuestas realizadas a médicos especialistas y de familia, gerentes y directivos de hospitales, así como otros profesionales del ámbito de la Enfermería y la Farmacia, junto a asociaciones de pacientes y periodistas especializados en salud. En el caso de los servicios clínicos, también se han tenido en cuenta indicadores objetivos de calidad y gestión clínica, y este año se ha incorporado además un análisis en el ámbito digital basado en menciones y publicaciones.

Merco Salud se une a otros estudios de prestigio nacional e internacional que sitúan a los hospitales madrileños entre los mejores de España y del mundo.