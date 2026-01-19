Tres peruanos detenidos por el apuñalamiento de un hombre en el hotel okupa de San Blas

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por su presunta implicación en el apuñalamiento de un varón de 33 años ocurrido durante la madrugada del domingo en el hotel okupado situado en la calle Lola Flores, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Los arrestados son tres varones de nacionalidad peruana, de 28, 30 y 38 años. Fueron localizados y detenidos esa misma noche en el distrito de Hortaleza, en el marco de las batidas policiales desplegadas tras conocerse la agresión. Dos de ellos presentaban las manos ensangrentadas en el momento de su detención.

Los hechos se produjeron de madrugada, cuando efectivos de Samur-Protección Civil encontraron a un hombre tendido en el suelo con una herida de arma blanca en el tórax. La puñalada le había perforado un pulmón, por lo que su estado era grave en el momento de la asistencia.

Los sanitarios lograron estabilizar a la víctima en el lugar de los hechos antes de trasladarla de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece ingresado bajo atención médica especializada.

La víctima y el origen del conflicto

El herido se llama Richard, tiene 33 años y es de nacionalidad peruana. Según ha podido saber su familia, y tal y como ha informado Telemadrid, el joven residía habitualmente en Barcelona y había viajado a Madrid para pasar unos días con sus familiares, que viven en el hotel okupado. Además, se encontraba en pleno trámite para regularizar su situación y había acudido a la capital para recoger documentación relacionada con ese proceso.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el origen del apuñalamiento estaría relacionado con el robo de una cartera durante una fiesta celebrada en el interior del inmueble. La víctima se habría visto envuelta en una pelea y, al abandonar el lugar, se percató de que le habían sustraído sus pertenencias. Al regresar para reclamar la cartera, se produjo una discusión con varios individuos que derivó en la agresión con arma blanca.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso y determinar el grado de implicación de cada uno de los detenidos. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la relación concreta entre la víctima y los arrestados.

Las diligencias continúan abiertas y los agentes trabajan en la reconstrucción de lo ocurrido durante esa madrugada en el inmueble, un punto que ya ha sido objeto de múltiples intervenciones policiales.

Un enclave marcado por la violencia

El hotel okupado de la calle Lola Flores es conocido por su conflictividad. Tal y como ya recogió Libertad Digital en un reportaje anterior, el inmueble ha sido escenario de al menos dos homicidios y más de una decena de apuñalamientos, lo que lo convierte, según fuentes policiales, en uno de los enclaves más peligrosos de la capital.