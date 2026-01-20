Ingeniero y fotógrafo: así era Pablo, el joven maquinista del Alvia fallecido en Adamuz

La investigación del accidente ferroviario de Adamuz continúa este martes, mientras el balance de víctimas mortales se eleva ya a 41 personas. Entre ellas se encuentra el maquinista del tren Alvia que cubría el trayecto entre Madrid y Huelva. Se llamaba Pablo, un joven de 28 años cuyo fallecimiento se confirmó prácticamente desde el primer momento, aunque su identidad ha ido trascendiendo con el paso de las horas.

Pablo era vecino del municipio madrileño de Alcorcón, según han confirmado fuentes municipales. Desde el Ayuntamiento han trasladado públicamente su pésame a la familia y su apoyo al conjunto de víctimas del siniestro. "Queremos expresar nuestro pésame y nuestra disposición a la familia del joven de nuestra ciudad que ha fallecido en el accidente de Adamuz", señalaba el Consistorio en un mensaje difundido en la red social X. El Gobierno municipal también anunciaba "el interés compartido y compromiso con una declaración unánime y conjunta" de toda la Corporación en el próximo pleno.

⚫️ Desde el Ayuntamiento de #Alcorcón queremos expresar nuestro pésame y nuestra disposición a la familia del joven de nuestra ciudad que ha fallecido en el accidente de Adamuz. Todo nuestro apoyo para las víctimas y familiares. — Ayuntamiento de Alcorcón (@AytoAlcorcon) January 19, 2026

Según la información publicada por varios medios, el maquinista residía en el barrio de Parque Ondarreta y cursó sus estudios en el colegio público Santo Domingo. Su madre fue profesora en ese centro hasta su jubilación el pasado mes de junio. En el momento de la colisión, se encontraba de viaje en Egipto.

Antes de ser maquinista, Pablo estudió Ingeniería Informática en la Universidad Carlos III de Madrid, donde se formó en programación, desarrollo de software y lenguajes como Java o C++. Más tarde decidió reorientar su carrera profesional y completó la formación específica como maquinista en Cetren, el centro de Adif dedicado a la formación y simulación de conducción. Allí obtuvo la licencia y el diploma entre 2019 y 2020, incorporándose posteriormente a Renfe como maquinista a jornada completa.

Al margen de su trabajo, había diseñado y programado íntegramente su propia página de fotografía, una afición que cultivaba desde pequeño. Gran parte de su trabajo se centraba en la naturaleza, con especial atención a la fotografía de insectos.

Pablo viajaba a los mandos del Alvia 2384, que circulaba en dirección a Huelva cuando, a las 19:45 horas del domingo, colisionó con los vagones descarrilados del tren Iryo que había salido de Málaga rumbo a Madrid. El impacto provocó que dos de los vagones del Alvia cayeran por un terraplén de cuatro metros.