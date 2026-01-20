Una mujer colombiana, detenida por apuñalar a su pareja tras haberla agredido y roto la nariz

Una mujer de 43 años fue detenida el pasado viernes en un domicilio del distrito madrileño de Latina tras apuñalar en el pecho a su pareja durante una agresión en el ámbito de la pareja. El hombre, de 42 años, también fue arrestado como presunto autor de un delito de malos tratos.

Los hechos se produjeron sobre las 20:45 horas en una vivienda situada en la calle de Los Yébenes, en el barrio de Aluche. Varios vecinos del inmueble alertaron a los servicios de emergencia después de escuchar una fuerte discusión en el interior del domicilio protagonizada por la pareja, ambos de nacionalidad colombiana.

Tras el aviso, hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y efectivos sanitarios. A su llegada, localizaron al hombre con una herida de arma blanca en el pecho, muy próxima al corazón, así como a la mujer con una fractura nasal y otras lesiones visibles compatibles con una agresión.

Los servicios de emergencia atendieron de urgencia al hombre en el lugar de los hechos antes de proceder a su traslado al Hospital Clínico San Carlos, donde quedó ingresado para recibir atención especializada. La mujer, por su parte, fue evacuada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde fue tratada de las lesiones sufridas durante el episodio violento. Ambos heridos permanecieron ingresados hasta el día siguiente, cuando recibieron el alta hospitalaria.

Detenciones por tentativa de homicidio y malos tratos

Ante la gravedad de lo ocurrido, los agentes procedieron a la detención de ambos implicados. La mujer fue arrestada como presunta autora de un delito de tentativa de homicidio, mientras que el hombre fue detenido acusado de un delito de malos tratos en el ámbito de violencia machista.

Durante la intervención policial, los agentes localizaron el arma blanca presuntamente utilizada en el apuñalamiento, que fue intervenida como prueba y quedó incorporada a la investigación en curso.

Las primeras indagaciones apuntan a que el apuñalamiento se produjo en el contexto de una agresión dentro de la relación de pareja. Por el momento, no ha trascendido si existían denuncias previas entre ambos ni si constaban antecedentes por episodios anteriores de violencia.