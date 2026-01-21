El Gobierno de Ayuso acusa a Puente de generar "un caos que se ha llevado por delante la vida" de más de 40 personas

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quería esperar para entrar al choque directo con el Ejecutivo central. La presidenta se limitó el lunes a expresar su dolor por el trágico accidente ferroviario en Adamuz, el más grave de la historia de la alta velocidad en España, que se ha cobrado la vida de al menos 43 personas.

Y el consejero y portavoz, Miguel Ángel García, se limitó este miércoles, al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a reiterar sus condolencias tanto a las familias de las víctimas del siniestro de Córdoba como a la del maquinista fallecido en uno de los accidentes ocurridos este martes por la noche en Rodalíes, la red de cercanías catalana.

Es quizá este último suceso, producido tan sólo 48 horas después de la tragedia de Ademuz, así como los cambios de Adif sobre la velocidad máxima permitida en tramos de la línea Madrid-Barcelona de las últimas horas, lo que llevó al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid a denunciar después, durante el turno de preguntas de la prensa, el "caos en la gestión" del ministro de Transportes, Óscar Puente.

"Tiene que finalizar esa investigación, pero posteriormente el señor Óscar Puente y el propio presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) tendrán que dar explicaciones porque la cruda realidad de todo lo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo es que ese caos en la gestión en el sistema ferroviario ha dado la peor cara", dijo. "Ese caos en la gestión en el sistema ferroviario se ha llevado por delante la vida de, por el momento, 42 personas", añadió sin rodeos.

Lo cierto es que el Gobierno autonómico viene denunciando que el número de incidencias registradas en la red de Cercanías madrileña, desde retrasos y cancelaciones hasta descarrilamientos, ha aumentado exponencialmente en los últimos años. En 2019 se contabilizaron 448. Una cifra que se estabilizó durante los años de la pandemia -351, en 2020; 447, en 2021, y 375, en 2022- pero que a partir de 2023 se ha disparado: si en 2023 se notificaron 710 incidencias, la cifra se elevó en 2024 hasta 1.014 y en 2025, hasta 1.521.

Y en los primeros 20 días de enero de este año se han contabilizado 70 incidencias, 12 más que en todo el primer mes del año anterior, según informa el diario El Mundo. Los ramales que más problemas registran, en base a datos de 2025, son la línea C-4 -con 323 incidencias notificadas a lo largo del año-, la C-8 -con 254 incidencias- y la C-5 -con 217 incidencias-.

"Tiempo habrá de exigir responsabilidades", advirtió el consejero, quien por ahora no ha exigido la dimisión de Puente pero sí que "deje de tuitear y se ponga a gestionar". Y es que el también portavoz del Gobierno de Ayuso hizo referencia a la reducción de la velocidad tras el accidente en el tramo entre Madrid y Barcelona, al que puso como ejemplo del caos que reina en Renfe. "El propio Puente anunciaba una alta velocidad a 350 kilómetros por hora de Madrid a Barcelona y ayer conocíamos que después del accidente, Adif, y tras varias denuncias, rebajaba la velocidad en varios tramos de Madrid a Barcelona a 160 kilómetros por hora y esta mañana nos desayunábamos con que Adif volvía a levantar esa suspensión parcial de la velocidad".

La presidenta madrileña, así como todos sus consejeros, participaron en un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario del pasado domingo y por el maquinista fallecido ayer en Gelida (Barcelona). El acto tuvo lugar en la Puerta del Sol, junto a la fachada de la Real Casa de Correos, sede el Gobierno regional, en el segundo de los tres días de luto como señal de duelo decretados por la jefa del Ejecutivo autonómico.

El consejero reiteró las condolencias a las familias y amigos de las víctimas, además de "desear una pronta recuperación a los heridos. "Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid ofrecimos desde el primer momento todos los recursos necesarios y hemos atendido a los pasajeros de los trenes accidentados que han llegado hasta la estación de Atocha", señaló García.

En total, el Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112) ha atendido por heridas leves y ha prestado atención psicológica a 34 pasajeros. Además, se han atendido a 13 personas en diferentes hospitales públicos que ya han sido dadas de alta.