El edificio de la foto de Sánchez en Campamento sigue igual 10 días después

Diez días después de la acción propagandística celebrada por Pedro Sánchez para escenificar el inicio de la Operación Campamento, Libertad Digital se ha desplazado hasta el antiguo acuartelamiento militar para comprobar sobre el terreno el estado real del proyecto anunciado como "el arranque del nuevo barrio" con más de 10.000 viviendas. La constatación es clara: no hay demolición efectiva, no hay maquinaria pesada en operación constante. Según las fuentes consultadas, ese edificio se empezó para que él hiciese su "exposición" pero se está empezando por otras zonas.

Más allá de los plazos administrativos y técnicos que requiere un desarrollo urbanístico de esta envergadura, el terreno visitado sigue prácticamente igual que el día del acto. Lo que sí se ha registrado es una actividad puntual de retirada de materiales, que los propios obreros confirman no forma parte ni de la demolición estructural ni de los primeros hitos reales del plan de obra.

Una demolición controlada solo para la foto institucional

Durante el acto del 13 de enero, una excavadora de gran tonelaje equipada con una pinza de demolición hidráulica fue utilizada para derribar únicamente dos ventanas de un edificio, escogido expresamente por su visibilidad y accesibilidad. La máquina pertenece a una empresa especializada en demoliciones, y fue trasladada a esa zona en concreto solo para ese momento.

Desde entonces, no se ha intervenido en esa estructura ni se ha avanzado. El inmueble afectado mantiene el mismo estado que tras el acto, sin más daños visibles ni retirada de escombros.

Movimiento posterior sin relación con la obra real

En los días siguientes al acto, se ha observado una actividad limitada: entrada y salida puntual de camiones, presencia de personal de seguridad, y algunos operarios accediendo al interior de los edificios. Sin embargo, los trabajos no se corresponden con una fase de demolición efectiva ni con ningún hito constructivo previsto.

Según explica a Libertad Digital uno de los trabajadores presentes en la zona, la actuación de la máquina se limitó al momento de la foto. Señala que lo que se está haciendo ahora es trabajar en otra área del

antiguo acuartelamiento militar.

Antes de continuar en la zona del teatrillo de Sánchez, es necesario retirar materiales antiguos del interior: madera, amianto, marcos metálicos, ventanas, pero sin intervenir aún en la estructura del edificio.



Confirman que la zona utilizada para el acto no está siendo objeto de obra real: ni hay maquinaria de demolición trabajando allí, ni está planificada su intervención inmediata. "Lo que se hizo para la foto no tiene nada que ver con lo que estamos empezando a preparar ahora", asegura.

Las fuentes técnicas coinciden en que los movimientos registrados estos días son propios de una fase previa de limpieza, que en condiciones normales se ejecuta antes del inicio oficial de la demolición.

Los vecinos confirman: actividad discreta sin avances visibles

Vecinos del entorno, muchos de ellos con conocimiento directo del recinto y seguimiento habitual de los trabajos, ratifican que la actividad desde el día del acto ha sido mínima. La zona en la que se utilizó la maquinaria para la imagen institucional permanece exactamente igual, sin nuevos daños, sin retirada de restos y sin presencia de maquinaria.

"Estamos pendientes porque llevamos muchos años esperando que esto se mueva de verdad. Y aquí no ha pasado nada más desde el día de la foto", comenta un vecino.

Algunos vecinos, acostumbrados a las sucesivas promesas incumplidas sobre estos terrenos, apuntan que el despliegue del día 13 fue una puesta en escena y que, desde entonces, todo sigue como antes en la zona.

Veinte años después, la misma foto, el mismo edificio y la misma acción propagandística

El acto del pasado 13 de enero encaja en una larga secuencia de gestos políticos en Campamento en los que la imagen ha ido por delante de la realidad. No es la primera vez que un presidente del Gobierno acude a estos terrenos para anunciar el inicio de una transformación que tarda años —o décadas— en materializarse. En febrero de 2006, José Luis Rodríguez Zapatero protagonizó una escena prácticamente idéntica, con demolición incluida y promesa de 10.700 viviendas en cuatro años. Veinte años después, Pedro Sánchez ha repetido el mismo escenario y un discurso muy similar, con grúas y excavadoras como telón de fondo, acompañado por varios ministros sin competencias directas en la operación, como Óscar López, Félix Bolaños e Isabel Rodríguez. Diez días después del acto, el edificio utilizado para la foto permanece exactamente igual, sin demolición real ni avances visibles en esa zona concreta.

Un proyecto compartido, un relato político en solitario

La Operación Campamento es una actuación urbanística compartida entre el Estado, el Ayuntamiento de Madrid y, en su momento, también la Comunidad. De hecho, la concesión de licencias urbanísticas por parte del Ayuntamiento en julio de 2024 fue clave para desbloquear el proyecto.

Pese a ello, ni el Consistorio ni la Comunidad fueron invitados al acto institucional del 13 de enero, en el que el Gobierno presentó el inicio de obras como un hito exclusivamente suyo. Esta omisión ha sido interpretada como una estrategia para capitalizar políticamente un desarrollo que depende de más de una administración.