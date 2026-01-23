"Hasta aquí hemos llegado. Basta ya. Es intolerable": la chispa que provocó el portavoz de Ayuso a PSOE y Más Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene previsto cancelar su habitual ronda de contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios. Eran unas reuniones que a Isabel Díaz Ayuso le gustaba mantener al inicio de cada nuevo periodo de sesiones —septiembre y enero— para escuchar las propuestas de los partidos de la oposición.

Pero lo ocurrido en la última cita, el pasado mes de septiembre, ha llevado a la jefa del Ejecutivo regional a dar un portazo. Lo que trascendió en aquel momento es que la portavoz del PSOE, Mar Espinar, había abandonado "de forma abrupta" ese encuentro cuando introdujo como tema de debate los "chanchullos que rodean" a su pareja, Alberto González Amador.

"Yo siempre, desde que llegué como presidenta, he estado recibiendo a los grupos parlamentarios, a todos, dos veces al año mínimo, antes del inicio del periodo de sesiones. Y luego, cuando hemos tenido que tomar decisiones extraordinarias que implicaban un poco a todos, como fue, por ejemplo, durante la pandemia con el cierre de los colegios, que fue una decisión histórica. En situaciones así, sí me gusta reunirles y hablar con ellos. En esta ocasión lo dudo y lo dudo porque la última vez no sirvió más que para insultarme. Pero no insultarme ya por una crítica política, que asumo como parte también de mi trabajo, sino crítica personal, insultos personales directos", explicó este jueves durante una entrevista concedida a Onda Madrid.

"Pido que se me trate y que se me juzgue por mi trabajo y por aquellas cuestiones que afectan a los madrileños. Y la utilización, digamos, chavista de la política y de la información para la destrucción personal del adversario, es una práctica cada vez más habitual con la que yo no puedo colaborar", lanzó Ayuso, quien ha reiterado en multitud de intervenciones parlamentarias que ella no dispone, ni quiere hacerlo, de información personal para atacar a sus contrincantes políticos. "Y por eso tengo que tomar esa decisión, sinceramente, puesto que la última vez ya no tuvo un pase".

Fuentes presentes en el encuentro relatan a Libertad Digital lo insólito de la situación, con "insultos y ataques personales que están fuera de cualquier respeto institucional". Este clima de crispación máxima en el que se sobrepasan ciertos límites, señalan, es un poco la tónica habitual de los plenos de la Asamblea o en las últimas reuniones con los portavoces, pero en esa ocasión fue "excesivo, muy desagradable, estuvo muy cargada de faltas de respeto".

"Así que esta vez no hay reuniones, no parece que la vaya a ver porque no sirve de prácticamente mucho, la verdad", admitió la presidenta a pesar de que las celebraba con "suma voluntad" ya que, además, es algo bastante novedoso y un gesto de normalidad democrática. "Es verdad que con sus críticas y sus puntos de vista a veces parecidos, y muchas veces dispares, teníamos unas reuniones que eran bastante habituales y que eran un ejemplo, pero se rompió aquello en la última", volvió a subrayar.

Los consejeros de su Gobierno, presentes en el encuentro, "se lo tomaron peor casi" que la propia presidenta, desveló Ayuso durante su entrevista. "Es que es una ofensa estar en una mesa trabajando y pensando, bueno, ¿qué propuestas pensáis que son buenas? ¿cómo vais a plantear según qué asuntos?, y entonces tener que hablar de mi vida personal y tener que estar aguantando todos los días muchos de estos insultos".

A la reunión con Mar Espinar acudieron los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García; de Economía, Rocío Albert; y de Educación, Emilio Viciana. Y en el encuentro con Manuela Bergerot estuvieron presentes los mismos, excepto Albert. En su lugar acudió la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. La decisión sobre qué consejero acude a cada cita se toma en función de los asuntos en los que cada partido quiera hacer más hincapié.

Todos ellos coincidieron en que fue algo "indignante", que "no habían visto algo sí en su vida", que se "agrediera con esa beligerancia a una institución", la que representa la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Fue una situación "muy violenta" para ellos, que se la tomaron como "una falta de respeto" hacia la jefa del Ejecutivo pero también hacia ellos, "que se habían preparado esa reunión para que luego venga una portavoz con esas maneras y formas", señalan dichas fuentes.

Por su parte, desde el gabinete de la presidenta consideran que la actitud mostrada en las últimas reuniones es "inaceptable". Así las cosas, consideran que han dejado de tener sentido. "No todo vale en política", denuncian. "Es un hasta aquí hemos llegado. Basta ya. Esto es intolerable".

A pesar de que estas reuniones con la oposición son insólitas a nivel nacional, la portavoz de Más Madrid remitió un comunicado a los medios de comunicación en el que tacha de "golpe a la pluralidad y la calidad de la vida democrática madrileña" la decisión de Ayuso de cancelarlas. "El Partido Popular demuestra que su voluntad de diálogo siempre fue una fachada. A Ayuso le gustaría tener una oposición sumisa como la que ejerce Vox y no soporta que la izquierda madrileña le diga la cara lo mismo que le decimos en los plenos y en las calles", afirma Manuela Bergerot.

Vox también distribuyó su postura a la prensa. Lo hizo a pesar de que la presidenta excluye al grupo liderado por Isabel Pérez Moñino de sus denuncias, centradas únicamente en las formaciones de izquierda. Pérez Moñino tacha estas reuniones de "paripé" porque, según ella, solo sirven "para que el Gobierno transmita una imagen de falsa pluralidad democrática" y después ignorar todas sus propuestas "como ha ocurrido en todas las reuniones anteriores".