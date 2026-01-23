Nieve en Madrid: la borrasca Ingrid deja a la capital en una "situación límite"

La nieve regresa a la capital de España este fin de semana. Tras el paso de la borrasca Harry por Baleares y el tercio oriental de la Península, que este pasado martes dejó lluvias persistentes, temporal marítimo y nevadas en varias zonas de montaña, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta por la entrada de una nueva borrasca: Ingrid, que se encuentra inmersa en un fenómeno que se produce cuando una borrasca se intensifica muy rápidamente.

Esto supone que el fin de semana esté marcado por precipitaciones en forma de nieve que harán acto de presencia en Madrid. Meteored indica que para este viernes y sábado, el descenso en los termómetros será importante en el centro de la Península, por lo que la cota de nieve quedará entre los 700-900 metros, una cifra que deja a la capital "en una situación límite".

Desde Meteored apuntan a que la clave está en los descensos bruscos de temperatura en Madrid capital, donde se espera lluvia, aguanieve y algunos copos en algunos barrios.

En el área Metropolitana y del Henares, la Aemet prevé lluvias durante el fin de semana, con posibilidad de chubascos acompañados de tormenta a partir del mediodía del viernes.

23/01 09:12 AVISOS HOY Y MAÑANA | Comunidad de Madrid: nevadas y temperaturas mínimas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Nieve en la Sierra

La Aemet mantiene activado el aviso amarillo en la Sierra de Madrid, con previsión de acumulaciones de hasta 10 centímetros en 24 horas, especialmente en áreas situadas por encima de los 1.000 metros. No se descarta que la cota descienda puntualmente hasta los 700 metros. En pueblos como Cercedilla, los primeros copos podrían aparecer a partir de primera hora de la tarde del viernes.

El sábado continuará el riesgo por nevadas y, además, se espera un fuerte desplome térmico. Las mínimas podrían alcanzar los -6 grados en zonas de montaña. La cota arrancará en torno a los 700 metros, pero podría bajar con rapidez, permitiendo que la nieve llegue a cotas más bajas. Municipios como Buitrago del Lozoya, Miraflores de la Sierra o Somosierra podrían ver nevar desde el mediodía.

Para el domingo, los avisos se desactivarán, aunque el cielo seguirá cubierto. Las precipitaciones serán más débiles y la cota de nieve ascenderá progresivamente desde los 800-900 metros hasta los 1.400-1.600 metros.