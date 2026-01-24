"Qué bueno lo que has dicho de la misa": el micro abierto de Almeida sobre la polémica por el funeral que pide Ayuso

Isabel Díaz Ayuso está envuelta en la polémica desde que este jueves rompiera el manto de silencio que se había extendido sobre las responsabilidades políticas que puedan derivarse de la tragedia de Adamuz.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, en una entrevista concedida a OndaMadrid, afirmó que "todos sabemos que quienes imponen la ley del silencio para que estos días no se hable del asunto son los más beneficiados porque saben que esta vez no tienen a quien culpar". En este sentido, subrayó que "lo que no puede ser es que impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades o a querer saber qué ha sucedido".

Algunos medios de comunicación preguntaron después en Adamuz al presidente de la Junta de Andalucía por estas palabras y Juanma Moreno rehusó secundar a la madrileña. "Tiempo habrá" para que se investigue lo ocurrido en el accidente y para "arrojar luz a las muchas dudas que tienen los ciudadanos" de lo que ha sucedido, contestó.

En aquella entrevista, Ayuso también anunció que iba a proponer por carta al Arzobispado de Madrid la celebración de un funeral en la catedral de La Almudena por los fallecidos en el terrible accidente de tren que se ha cobrado la vida de 45 personas. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, respondió este viernes a la presidenta poniendo fecha a esa misa: será el próximo 29 de enero a las 19.00 horas.

La izquierda en general, y la madrileña en particular, se lanzó a criticar a la jefa del Ejecutivo regional por partida doble. Por haber roto lo que se ha venido a denominar "tregua política" entre PP y PSOE y por proponer este funeral religioso, muy alejado del homenaje acordado entre el presidente del Gobierno y el andaluz. Este último será el próximo 31 de enero en Huelva y ha despertado las críticas de muchos andaluces, expresadas en las redes sociales.

"Si no es la protagonista, se muere", lanzó la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, desde la Fitur ya este viernes. "Lo único que quiere es confrontar" y "lo único que le importa es ella misma. "No le importan ni las víctimas ni el duelo que estamos pasando todos los españoles con esta desgracia ferroviaria".

Fue la propia Díaz Ayuso la que respondió directamente, también desde Fitur, a estas graves acusaciones. "No sé si sabrá la portavoz de Más Madrid que en la misa no hablo yo. A lo mejor es importante que vaya alguna vez a representar también a los ciudadanos, que llevan en el pecado tener fe, y que, por tanto, de vez en cuando van a la misa", le indicó la presidenta, quien expuso que "una misa es simplemente un sentido homenaje que reconforta a víctimas, que reconforta a las familias; es un homenaje que une en el duelo, en el luto, y que es de profundo respeto, así que creo que habría que frivolizar menos con ello y ser más responsables, cariñosos, y cercanos con todas aquellas personas que tienen fe o que no la tienen pero pertenecen a unas raíces y a una tradición en torno a la comunión que es lo que se hace en este tipo de celebraciones".

"Nosotros no les llamamos asesinos"

También volvió a reiterar e incidir en lo dicho un día antes acerca de las responsabilidades que puedan derivarse de lo ocurrido de Adamuz. "Lo normal es que, después de un trágico suceso de esas características, se quiera saber qué ha ocurrido, que se den explicaciones, que haya transparencia y que se tome alguna responsabilidad. Creo que es lo coherente, es lo que ocurriría siempre. No sé por qué se impone esta ley de no decir nada, no hablar y, si lo haces, eres criticado".

Ayuso dejó claro que es la Justicia la que tiene que determinar lo que ha ocurrido, pero "también tenemos que analizar en qué situación nos encontramos, ante el gran desprestigio de nuestra red ferroviaria". Y lanzó este mensaje: "Nosotros lo que no hacemos es lo que en otras situaciones catastróficas han hecho este Gobierno y los socialistas de España, que era directamente acusar de asesinos, incendiar calles y retorcer el dolor de las víctimas, a lo que estamos muy acostumbrados".

Lo que no hacemos es lo que, en otras situaciones catastróficas, han hecho este Gobierno y los socialistas de España: acusar de asesinos, incendiar calles y retorcer el dolor de las víctimas.@IdiazAyuso pic.twitter.com/ZFKblOIYA9 — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) January 23, 2026

También su mano derecha en el PP de Madrid quiso subrayar que "los que están pidiendo respeto y silencio, son el Gobierno de España, sus satélites mediáticos y el PSOE". Son los mismos que "montaban campañas por sacrificar un perro para que no contagiara el ébola, los mismos que llamaban asesinos al Gobierno de la región madrileña por las tragedias en la residencias, o los que pagaban publicidad en redes sociales a las 24 horas de la Dana en Valencia", recordó.

Y en este sentido, advirtió que "a nadie se le escapa qué hubieran dicho algunos si los ferrocarriles en este país dependieran de un Gobierno del Partido Popular". Así que "respeto sí, pero no vamos a dejar de exigir responsabilidades", dejó claro Alfonso Serrano. "Lo que no puede hacer el Gobierno de Sánchez es asegurar que hay cosas que no han pasado. Y por tanto, si hay que investigar, que se investigue. Porque hay que dar sentido y certidumbre a la gente y a las familias de las víctimas".

Respeto, sí. Pero exigencia de responsabilidades, también. Que no venga el Gobierno diciendo que tardará mucho en saberse la verdad. Como con el apagón, cuando las cosas dependen del Gobierno parece que no hay interés en saber qué es lo que ha pasado. ⁦@SerranoAlfonso⁩ pic.twitter.com/uNmqieXk9t — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) January 23, 2026

El micro abierto de Almeida

El alcalde cerró después filas con Ayuso y, antes de tomar la palabra, se le pudo escuchar respaldando a la presidenta a través de un micrófono abierto. "Qué bueno lo que has dicho de la misa, qué bueno". José Luis Martínez-Almeida sostuvo que el Gobierno central "ya debería haber asumido responsabilidades".

"Ya debería, desde el punto de vista político, haber asumido responsabilidades porque no se pueden pasar de decir que estamos en el mejor momento de la historia del tren en España a lo que ha pasado en la última semana", dijo en referencia a las palabras pronunciadas por Óscar Puente hace algo más de un año. Para Almeida, "la única estrategia" que ha habido tras el accidente ferroviario de Adamuz la ha seguido el Gobierno de España tratando de "buscar excusas distintas de lo que parece ser que es el motivo principal, que es que esa vía no estaba en debido estado de conservación".

Almeida puso el foco también en los cambios sobre la velocidad máxima permitida que está adoptando Adif desde el accidente en numerosas vías. ¿Por qué han tomado esa decisión si según el ministro Puente vivíamos el mejor momento de la historia del tren en España? Esa frase le va a perseguir siempre". Y zanjó la polémica recordando algo: "Una cosa es el ámbito penal y otra el ámbito político". "Y en el ámbito político este Gobierno ya debería haber asumido, en mi opinión, responsabilidades por el accidente".