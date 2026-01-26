Ayuso se vuelca con la visita del Papa: "Espero que los boicoteadores de Vueltas Ciclistas estén a la altura"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado de forma muy positiva la próxima visita del Papa León XIV a España al referirse a ella como una cita "histórica" y motivo de "absoluto orgullo" para el país. Aunque todavía no se conocen todos los detalles de la agenda del Pontífice, Ayuso ha subrayado la importancia simbólica de que elija Madrid para uno de sus primeros viajes internacionales.

"Todavía no conocemos los detalles, pero si sé que nos vamos a alegrar de esta, ¿o tampoco?", ha ironizado en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, para después añadir que la visita supone "un gesto enorme con el mundo en español, con nuestro país y también con aquellos que sufren".

En este sentido, la presidenta madrileña ha elogiado que parte de la atención del Papa durante dichas jornadas vaya a estar puesta en la situación migratoria, por ejemplo, de las Islas Canarias, "muchas veces tan olvidadas por el resto de españoles". Y es que, de momento, León XIV visitará también Barcelona y Canarias.

Desde el punto de vista institucional, Ayuso ha garantizado la implicación total de su Ejecutivo para que la visita "salga a las mil maravillas y nos sintamos profundamente orgullosos de lo que tenemos".

No obstante, sin mencionar siglas concretas, la presidenta ha aludido a la izquierda española y a su actitud ante acontecimientos de este tipo celebrados en la capital. "Y aquellos que son boicoteadores profesionales, de Vueltas Ciclistas y de grandes eventos, yo solo espero que colaboren y que estén al menos a la altura", ha reclamado.

Para Ayuso, la visita del Papa no puede leerse en clave partidista. "No se trata del Ayuntamiento o la Comunidad, se trata de España entera, de nuestro prestigio. Somos una ciudad, una región y un país que somos de convivencia, en pluralidad, en su mayoría católico, se sea o no se sea creyente", ha sentenciado.

Mientras tanto, la Iglesia española trabaja con distintas opciones para el viaje de León XIV a España en 2026, aún pendiente de confirmación oficial por la Santa Sede. Entre las meses que se barajan figuran junio y octubre, y entre los escenarios, resuena el estadio Santiago Bernabéu como sede para acoger una gran misa. Una propuesta que ha generado críticas y sobre lo que Ayuso no ha querido pronunciarse.