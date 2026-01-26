Mónica García se hace la foto con los sindicatos de clase e incendia a los médicos

El acuerdo que el Ministerio de Sanidad ha escenificado este lunes como un hito histórico en la reforma del Estatuto Marco ha abierto, en realidad, una nueva grieta. Frente a una Mónica García que ha celebrado el pacto "más amplio" alcanzado nunca en el Sistema Nacional de Salud, los sindicatos médicos denuncian que se trata de un acuerdo firmado a espaldas de los facultativos.

Así lo ha sostenido el Comité de Huelga, en el que se integran los sindicatos CESM, SMA, Metges de Catalunya, AMYTS, SME y O'MEGA, al expresar su "descontento" con el acuerdo firmado entre Sanidad y FSS-CCOO, UGT, CSIF y Satse (organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación). Para todos ellos, la puesta en escena del pacto confirma lo que vienen criticando desde hace meses: que el Ámbito de Negociación "no permitía una verdadera negociación de las reivindicaciones sindicales de la profesión médica".

En este sentido, el Comité recalca que el único sindicato profesional de facultativos presente en la mesa, CESM, ha contado con una "capacidad de acción prácticamente anecdótica". Circunstancia que, según subrayan, ha permitido que el acuerdo salga adelante pese a su oposición.

Los sindicatos médicos también rechazan algunas de las afirmaciones realizadas por la ministra, como la existencia de un capítulo específico para médicos. Aclaran que lo único que se regula de forma diferenciada son las guardias y, además, "de manera muy insuficiente y discriminatoria".

Hoy firmamos con los sindicatos del Ámbito del Sistema Nacional de Salud el acuerdo para el nuevo Estatuto Marco. Han sido años de trabajo y más de 60 reuniones las que nos recuerdan que el diálogo siempre merece la pena. Acabar con las guardias de 24h, poner límites reales a la… pic.twitter.com/RjtJIptzwk — Mónica García (@Monica_Garcia_G) January 26, 2026

Un diagnóstico que ha compartido de principio a fin la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, AMYTS. Para su secretaria general, Ángela Hernández, la rueda de prensa de la ministra García "refleja el cómo se han venido haciendo las cosas en sanidad en las últimas décadas".

A su juicio, el anteproyecto es "completamente insuficiente para médicos y facultativos"; nace viciado de origen "sin el acuerdo y sin contar con médicos y facultativos", y perpetúa, bajo un nuevo nombre, los problemas históricos del colectivo.

Respecto a la nueva clasificación profesional, que el ministerio ha presentado como avance, Hernández añade que en realidad se trata de una reforma que "lleva a desdibujar competencias profesionales" y que puede traducirse en "un empeoramiento de la calidad del sistema".

El texto inicia ahora su tramitación, pasando por el Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso. Aunque Sanidad confía en que pueda aprobarse antes de que termine la legislatura, desde AMYTS dudan de su viabilidad. "Esto creemos que no va a tener ningún tipo de recorrido parlamentario", advierten.

Sostenella y no enmendalla... Sanidad pacta el anteproyecto del Estatuto Marco con los sindicatos de clase pero los médicos mantienen la huelga https://t.co/qQ5wdIlJdg pic.twitter.com/9AaTf8ZoGm — Angela Hernández Puente 👩🏽‍⚕️ (@AngelaAmyts) January 26, 2026

Preguntada por las críticas del colectivo médico, la ministra García ha sostenido que todas, salvo la de un estatuto propio, ya están recogidas en el anteproyecto acordado. También ha querido alejar la posibilidad de nuevos encuentros, pese a la convocatoria de nuevas movilizaciones médicas, al recordar que ya lo ha hecho en 22 ocasiones. Así, ha remitido a los facultativos a la vía parlamentaria para impulsar dicha demanda.

Por su parte, el Comité de Huelga ha dejado claro que su calendario de protestas "se mantiene intacto", con la manifestación unitaria convocada el 14 de febrero en Madrid y varias semanas de huelga nacional indefinida previstas para los próximos meses.