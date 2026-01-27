Almeida califica a Rita Maestre de "dramáticamente moderna" y señala su piso en Carabanchel: "Eso es la gentrificación"

El primer Pleno del Ayuntamiento de Madrid del año ha arrancado como acostumbraba cuando coincidían José Luis Martínez-Almeida y Rita Maestre. "Es usted dramáticamente moderna", le ha dedicado, a modo de bienvenida, el alcalde a la portavoz de Más Madrid.

El cruce se ha producido coincidiendo con la vuelta de Maestre a Cibeles tras seis meses de baja por maternidad. La portavoz ha aprovechado su turno de pregunta al alcalde —interesándose por si cree "que Madrid pasa por su mejor momento"— para acusar al Gobierno municipal de gobernar para una minoría "que lleva años enriqueciéndose".

Desde la tribuna, Maestre ha contrapuesto la imagen de éxito que, según ha dicho, se proyecta desde el Partido Popular con lo que ha denominado el "Madrid real". "En el Madrid real, cuando compartes habitación con tus dos hijos y piso con otras dos familias, nadie dice ‘qué bien que Madrid está en su mejor momento’", ha afirmado, antes de añadir que tampoco se escucha hablar de "la mejor sanidad del mundo" cuando un médico te da cita "para el año 2027".

Seguidamente, la de Más Madrid se ha dirigido a Almeida para reprocharle que "ustedes y sus amigos nos están robando Madrid al conjunto de los madrileños y de las madrileñas". Ha sido en este punto y, retada por el propio edil a concretar más, cuando Maestre ha mencionado a los "fondos buitre".

Tras una bienvenida con filo —"nos alegramos de darle la bienvenida, no nos alegramos tanto de que haya retomado su vida política desde el odio y desde la confrontación"—, Almeida ha pasado a responder a Maestre. En primer lugar, ha lamentado que "se le están cayendo todas las banderas", incluida la del feminismo, también la de los fondos buitre.

En ese punto, Almeida ha definido al Gobierno de España como "el gran fondo buitre en España en estos momentos" y ha situado a Maestre en el mismo barco que Pedro Sánchez. "Es usted indistinguible de Sánchez, de Koldo, de Ábalos y de Cerdán", ha llegado a afirmar.

Ha sido ya en la parte final de su intervención cuando Almeida ha llevado los reproches de Maestre sobre vivienda al terreno personal. "Usted se ha trasladado a vivir a un barrio recientemente" ha comenzado el alcalde —en referencia a Carabanchel— en el que "más que dobla la renta per cápita". "Eso es la gentrificación", ha matizado, animándola a preguntarse "a quién ha expulsado de ese barrio" y a "qué comercios le va a afectar".

"¿Sabe que el Sindicato de Inquilinas hizo un paseo de la gentrificación de Carabanchel y dijo que el problema son las personas dramáticamente modernas que han decidido vivir en ese barrio?", le ha dirigido, para después concluir: "Es usted dramáticamente moderna, señora Maestre".