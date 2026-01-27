Cibeles tumba la propuesta del PSOE de integrar el transporte municipal en el abono único de Sánchez

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado este martes la proposición socialista que pretendía obligar al Consorcio Regional de Transportes (CRTM) a integrar el transporte municipal en el abono único estatal promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La iniciativa ha contado con la oposición de PP y Vox, cuyos votos han tumbado la propuesta apoyada por el propio PSOE y Más Madrid. El concejal socialista Ignacio Benito ha justificado su moción alegando una supuesta "fragmentación" de tarifas y buscando facilitar la movilidad a los no residentes que se desplazan a la capital por diferentes motivos. En su intervención, el socialista ha instado al equipo de José Luis Martínez-Almeida a "arrimar el hombro" con el Ejecutivo central.

Por su parte, el Gobierno municipal ha negado la propuesta al recordar el "éxito" del modelo de tarifas madrileño vigente desde 1985. Ha sido delegado de Movilidad, Borja Carabante, quien ha acusado al PSOE de practicar una política "sectaria". A su juicio, sumarse al abono estatal supondría un perjuicio para los madrileños ante una posible subida del abono joven de 20 a 30 euros.

También ha recordado el abandono inversor de Sánchez en la red de Cercanías: "Es una decisión sectaria no destinar los 5.800 millones que necesita nuestra red ferroviaria".

En la misma línea, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha calificado el abono único de medida "populista" diseñada para tapar la "desastrosa gestión" de Sánchez. Smith ha ironizado preguntando al PSOE "cuándo llegará una tarjeta sanitaria única" o una licencia de caza estatal.

A diferencia de estos grupos, Más Madrid ha apoyado la medida considerando necesario actualizar un marco tarifario que, a su juicio, está obsoleto tras casi cuarenta años.

El debate ha concluido con el reproche de los socialistas al equipo de Almeida, al que han acusado de mantener una postura de "no y nunca" ante cualquier colaboración con el Gobierno.