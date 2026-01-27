El Ayuntamiento constata que no hay nadie trabajando en Campamento: "Dejen de tomar a los madrileños por imbéciles"

José Luis Martínez-Almeida ha acusado a Reyes Maroto de "tomar por imbéciles a los madrileños" después de que la portavoz socialista hubiese elogiado las inversiones del Gobierno en Madrid durante el pleno municipal celebrado en Cibeles este martes.

En el turno de preguntas, Maroto ha subido a la tribuna para defender que la "clara realidad" es que el único que "cumple con Madrid" es el Ejecutivo central. Para sostener su argumento, ha afirmado que Sánchez "ha transferido al Ayuntamiento 12.500 millones en los últimos siete años para mejorar la calidad de vida de los madrileños".

Una cifra que la socialista también ha utilizado para denunciar la deuda de la Comunidad de Madrid, "que supera los 5.600 millones de euros". "Su prioridad, señor Almeida, no es Madrid: es engordar la cuenta de resultados del Grupo Quirón", ha opinado.

"Señora Maroto, le decía que deje de tomar por imbéciles a los madrileños", ha arrancado en su réplica el alcalde, antes de desmentir a la portavoz al asegurar que los millones que había mencionado "no se deben a la merced de Pedro Sánchez" sino "a la aplicación de la Ley de Haciendas del Régimen Local".

En la misma línea, Almeida ha restado credibilidad a Maroto al instarla a explicar por qué Sánchez "le da 1.112 euros a cada uno de los vecinos de Barcelona per cápita y a cada uno de los vecinos de Madrid 780 euros".

Antes, Maroto también había destacado en su turno las políticas de vivienda del Ejecutivo central en la capital, especialmente con la llamada Operación Campamento. Sobre esto, Almeida ha afirmado que, como ha podido comprobar in situ, "no hay nadie trabajando" allí, algo que también pudo constatar Libertad Digital. "He pedido que fueran y me dijeran si en este momento están trabajando y no están. Dejen de tomar a los madrileños por imbéciles", ha demandado.

Tras esto, el edil ha pasado "a lo que de verdad importa": la falta de mantenimiento del servicio de Cercanías. Según ha dicho, el PSOE ha dejado de invertir el 43% del presupuesto a pesar de las "escenas dantescas" vistas los últimos meses que han puesto "en peligro la vida" de los madrileños. "¿Por qué? Porque pusieron a un putero al frente del ministerio y ahora han puesto a un tuitero", se ha respondido.

"Pero el colmo de la indignidad del gobierno del PSOE y de lo que queda de Sumar es que para ustedes hay muertos de primera y de segunda", ha elevado Almeida, al demandar que en Cataluña "haya habido ceses por lo que sucedió en Rodalíes" y en Adamuz "hayan dado una patada p’alante".

Con todo esto, Almeida le ha preguntado a Maroto si "los muertos de Adamuz no merecen el mismo respeto" que los de Rodalíes, para después evidenciar que "ni siquiera el señor Sánchez tiene la decencia y la dignidad" de acudir al funeral de las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba, en el que perdieron la vida 45 personas.

Casi al final del pleno, en el turno de proposiciones, Maroto ha matizado dos de las declaraciones del alcalde. En primer lugar, le ha pedido que "deje de mentir" con Campamento, "porque hoy allí se está trabajando con normalidad". Y, en segundo lugar, ha recordado que, "puestos a hablar de víctimas", Mazón "todavía sigue en el Parlamento Valenciano". "Esto es la falta de coherencia del Partido Popular", ha concluido.