Más Madrid boicotea la misa de las víctimas de Adamuz y acusa a Ayuso de "instrumentalizar el dolor"

Más Madrid ha anunciado que no asistirá a la misa que se oficiará este jueves en la catedral de La Almudena por los fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba), una ceremonia solicitada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al Arzobispado de Madrid.

Según han trasladado fuentes de Más Madrid a Europa Press, la formación considera que no es adecuado celebrar este tipo de actos "cuando se instrumentaliza el dolor de las víctimas para ganar protagonismo y para atacar a los adversarios políticos". El partido ha subrayado que su decisión de no acudir responde a su discrepancia con la forma en que se ha planteado la convocatoria de la misa funeral.

Desde la organización han insistido en que respetan a las víctimas y a sus familiares, pero que no comparten que el homenaje se organice sin un acuerdo previo. En este sentido, recalcan que su postura no es contraria a la celebración de un acto institucional, sino a que este se decida de manera unilateral.

Condiciones para un homenaje institucional

Más Madrid ha afirmado que acudirá a un homenaje de Estado "cuando toque", en referencia a un acto consensuado con los familiares de las víctimas. Según explican, consideran que este tipo de ceremonias deben organizarse contando con el acuerdo de los afectados y de las instituciones implicadas, y no "cuando Ayuso ‘motu proprio’ lo decida".

La iniciativa de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid solicitó la semana pasada al Arzobispado de Madrid la celebración de una misa funeral en La Almudena por los fallecidos en el accidente de Adamuz. Según trasladó entonces, se trataría de "el mejor homenaje que se le puede hacer" a estas personas, al considerar que son "víctimas de todos".

Ayuso defendió que "ese dolor es compartido por todos los españoles", argumento con el que justificó la petición de la ceremonia religiosa en la catedral madrileña. La misa está prevista para este jueves.

La respuesta desde Más Madrid

Tras el anuncio de la convocatoria, desde Más Madrid se produjo una respuesta pública al día siguiente. De forma concisa, afirmaron que la presidenta regional "si no es la protagonista se muere" y la acusaron de buscar "confrontar" tras la "desgracia ferroviaria".

La misa en la catedral de Madrid coincidirá en fecha con la misa funeral organizada por la Diócesis de Huelva, a la que está previsto que asistan los Reyes Felipe VI y Letizia. Este acto religioso se celebrará después de que se haya aplazado el homenaje de Estado que estaba previsto para este sábado.