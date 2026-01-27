Rita Maestre reaparece para presentar la campaña "Te están robando Madrid"

La baja de maternidad no ha relajado el tono político de Rita Maestre. Tras seis meses alejada de la primera línea, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha reaparecido este lunes cargando contra lo que considera "los especuladores de la Comunidad", señalando directamente al alcalde José Luis Martínez-Almeida y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Su vuelta se produce con el lanzamiento de la campaña "Te están robando Madrid", una iniciativa con la que su formación denuncia el modelo de ciudad que "está imponiendo el Partido Popular".

La acción comenzó a desplegarse durante el fin de semana, con la proyección del lema en varias fachadas de la capital y la colocación de pancartas en distintos puntos de la ciudad. El diseño gráfico de la campaña ha sido realizado por el diseñador y creativo Nico Ordozgoiti.

Además, Más Madrid ha difundido un vídeo en redes sociales, con una duración de un minuto y 21 segundos, que sirve como pieza central de la campaña.

Nos están robando Madrid. Pero ha llegado el momento de plantarles cara: https://t.co/CwrpyQKME6 pic.twitter.com/XI6JHSCcse — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) January 26, 2026

La vivienda, en el centro del discurso

Durante la presentación, Maestre ha situado el problema de la vivienda como eje principal de la denuncia. Según ha explicado, detrás de los edificios donde han aparecido las pancartas viven familias que llevan décadas sosteniendo sus hogares y que ahora se enfrentan a un riesgo real de expulsión.

"En los bloques donde han aparecido esas pancartas, esas proyecciones, viven desde hace 2, 15, 20, 60 años, vecinos que han pasado todos esos años sosteniendo con amor sus hogares y pagando con dedicación sus alquileres mes a mes. Y como esos bloques hay en Madrid miles de casas, decenas de miles de casas que están en riesgo porque sus casas son hoy productos financieros", ha señalado.

Desde Más Madrid sostienen que la campaña responde a "una percepción cada vez más extendida" entre los ciudadanos: que los gobiernos del PP en el Ayuntamiento y la Comunidad están "malvendiendo la ciudad a fondos buitres, grandes fortunas, comisionistas e inversores".

Maestre ha cargado contra el discurso institucional que presenta a Madrid como una ciudad en auge permanente. "La propaganda machacona de ‘Madrid está de moda, Madrid está en su mejor momento, Madrid es tendencia’ no se corresponde con la realidad", ha afirmado.

Según la portavoz, existe una brecha profunda entre el relato oficial y la vida diaria de los barrios: "En la calle se escucha una cosa muy distinta. Hoy hay miles de kilómetros de distancia entre Carabanchel y la Puerta del Sol. Hay miles de kilómetros entre Cibeles y Vallecas. Todos los kilómetros que separan todo el discurso oficial del Madrid real".

El "Madrid real"

Para Más Madrid, las políticas actuales están transformando la capital en "un escaparate para los pelotazos y el turismo de lujo", mientras se agravan problemas estructurales. Maestre ha enumerado varios datos para sostener su relato:

Los alquileres "han aumentado un 50%" desde que gobierna el PP Existen 15.000 pisos turísticos ilegales La mitad de las viviendas se compran "para especular" Y criar un hijo es "un 40% más caro que hace 25 años".

"Eso es el Madrid real y es el Madrid que se está robando", ha sentenciado.

Una campaña de movilización ciudadana

Más Madrid ha anunciado que la iniciativa tendrá continuidad en redes sociales, en las calles y en grandes lonas publicitarias, además de incorporar una encuesta ciudadana para conocer lo que "de verdad" necesitan los madrileños.

'Te están robando Madrid' es una campaña que quiere concienciar, movilizar, organiziar: hacer política. Sacudirnos la apatía, el desánimo, el cinismo; recordar que las cosas que nos ocurren tienen unos responsables, y que, unidos, tenemos la capacidad de hacerles frente. pic.twitter.com/ERNyodlVgA — Más Madrid (@MasMadrid__) January 26, 2026

"La realidad es que además de entretenidos, nos quieren anestesiados, nos quieren peor aún cínicos, con la situación deprimente de que no hay nada que hacer en este Madrid de los poderosos", ha afirmado Maestre.